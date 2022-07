El alarmante mensaje de Katherine Orellana: “Estoy hecha mier (...)”

Un alarmante mensaje dejó preocupados esta tarde a los seguidores de Katherine Orellana, luego que la cantante publicara en sus stories de Instagram que estaba pasando por un pésimo momento en su vida.

Si bien no entregó mayores detalles respecto del motivo de su quiebre emocional, la artista reconoció en el registro estar muy mal.

“Buenos días. ¿Cómo les baila a todos mis pecadores del mundo?”, inició su diálogo Orellana, quien tras ellos se quebró y aseguró estar “hecha mierda”.

La confesión de Katherine Orellana

El críptico mensaje lo acompañó de una nueva reflexión. La cual realizó mientras soltaba unas lágrimas y se mostraba en un estado emocionalmente alterado.

“No importa, yo me paro. Esa es la huevada que yo quiero explicarles. ¡Me paro!”, afirmó la exparticipante de “Rojo”, quien horas antes de su exabrupto había subido anoche otra historia a su cuenta oficial de Instagram afirmando que tenía una “suegra muy buena”.

“Hace más frío que la puerta de tu suegra (...) pero yo tengo una suegra que me abre las puertas”, reconoció Orellana.

Aunque no dio mayores luces respecto de sus problemas actuales, el año pasado la artista reconoció seguir adelante con los trámites para conseguir la tuición total de su hijo, que a la fecha está bajo la potestad de su madre.

“Hasta el momento mi madre es la cuidadora oficial. Mi relación con ella es buena, pero siempre va a estar asustada y al tanto de que su nieto esté en buenas manos”, dijo en aquella oportunidad Orellana en una entrevista dada a Julio César Rodríguez en la primera temporada de “Pero con respeto”.

“Es cuático. Yo me siento impotente porque en estos ocho años yo no he podido ser mamá al ciento por ciento. Ahora que quiero hacerlo con todo, hay trabas, como en todas las familias”, señaló en la ocasión.