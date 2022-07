Neme defiende con todo a Lagos: “Vayan a apuntarle con el dedo por TV a Pinochet en plena dictadura, veamos si tienen los mismos cojones”

José Antonio Neme estuvo muy activo este martes en redes sociales, haciendo un análisis de la actual situación de la Nueva Constitución, el Apruebo y el Rechazo y el rol que cumplió Ricardo Lagos con su carta, en la que valora el proceso Constituyente, pero critica el camino y el resultado del escrito.

Ante esto, el conductor de “Mucho Gusto”, precisó que “hablan pestes del ex presidente lagos: vayan a apuntarle con el dedo x tv a Pinochet en plena dictadura…veamos si tienen los mismos cojones!”.

Y agregó ante los comentarios de sus seguidores: “Los terroristas actúan en lo oscuro. El ex pdte apuntó al dictador x tv..mis respetos a Ricardo Lagos x quien no me arrepiento ningún segundo haber votado”.

“Mientras los ex constituyentes más se atrincheran en su propuesta más solos quedan. La mirada de Ricardo Lagos, da cuenta de algo. Bajen la soberbia..de lo contrario socializar el texto en estos 60 días será imposible”, precisó.

La carta de Lagos

El expresidente Ricardo Lagos realizó un extenso análisis de cara a las próximas elecciones del 4 de septiembre y dijo que “ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones” de alcanzar un consenso.

“El desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas”.

Además, señaló que el proceso constituyente no terminará el 5 de septiembre, “porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana”.

Lo que recomendó el exmandatario es que el país continúe con el debate constitucional “hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana”.