Julio César Rodríguez encaró a Gabriel Boric: “Basta de privilegios y de decir cosas que no se hacen”

La jornada de este jueves fue muy intensa para Julio César Rodríguez, esto tras ser víctima de dos intentos de encerrona durante la madrugada en la zona oriente de la capital. Por esta razón, el conductor de “Contigo en la mañana” realizó sus descargos en contra del Presidente Gabriel Boric.

Todo comenzó cuando el animador de CHV recordó una antigua conversación con el mandatario, en donde habrían hablado sobre los sueldos y premios de consuelo a las personalidades de la política.

“El Presidente Boric dijo: ‘Nadie va a ganar más de 5 palos’ y vemos hoy cuántos asesores que ganan más. No, poh, tiene que ponerse firme, porque aquí, en este set, se lo preguntamos de frente y él dijo ‘nadie va a ganar más que esto’. Búsquelo director”, comenzó a decir JC.

“Yo le pregunté si iban a ver premios de consuelo en la embajada, y aquí el Presidente me dijo que no. Aquí, en nuestro set, a un metro, mirándolo a la cara... y hay premios de consuelo en embajadas. Eso no puede ser, poh”, encaró.

Finalmente, el animador enfatizó que “eso está en juego hoy día. Son pequeñas cosas, pero basta de privilegios y de decir cosas que no se hacen”, concluyó.