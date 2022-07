“Es una porquería”: Yolanda Sultana auguró un “negro futuro para Chile” tras leer borrador de la nueva Constitución

La tarotista Yolanda Sultana realizó un lapidario vaticinio para Chile en un futuro próximo luego de conocer el contenido del borrador de la nueva Constitución redactado por los convencionales constituyentes.

La reconocida mentalista dio cuenta de sus temores este fin de semana en un Facebook Live que publicó en la red social.

En dicha transmisión, Sultana recordó sus anteriores predicciones, en las que auguraba un mal futuro para el país y que, en sus palabras, tendría sus orígenes en la redacción de la nueva Carta Magna.

La fatal predicción de Sultana por gestión de la Convención

“¿Se acuerdan que yo decía un negro futuro para Chile? ¡Esta es la siembra que se está dando!”, enfatizó, con evidente preocupación la tarotista.

“Hicieron la nueva Constitución, pero yo pensaba, por las hojitas que he estado leyendo, es una porquería. Con eso nos vamos a hundir todo Chile. Yo pensé que la nueva Constitución iba a ser con rango (...) si el señor Eduardo Frei dice que esto no es digno para Chile y el señor (Ricardo) Lagos dice que no es digno para Chile (...) ¡Nunca habíamos estado mejor en la economía chilena que cuando estuvo (Augusto) Pinochet! Claro que hubo cosas que no tuvieron que ocurrir y eso lo empañó todo”, expuso la mentalista, quien también se quejó por los impuestos que, en sus palabras, afectarán directamente a los adultos mayores.

“Habían grandes economistas. ¿Qué diablos está pasando con nosotros? Nos hemos sacrificado para obtener algo propio para nuestra vejez y ahora nos van a cobrar un impuestazo”, enfatizó, al paso que lapidó le gestión realizada por los convencionales que redactaron la Constitución.

“Yo escuchaba decir ‘no, usted lo hizo mal, yo lo voy a hacer mejor’. Nunca hay que lavarse la boca antes de actuar, porque estamos todos saliendo para atrás, nos estamos hundiendo. Yo no estoy hablando en contra del Gobierno ni estoy defendiendo a la derecha, pero hay malos vaticinios. La verdad es que yo estoy preocupada por mi Chile”, cerró.