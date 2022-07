“Lo importante es que vayan a votar”: Kel Calderón entra de lleno en discusión por el Apruebo o Rechazo

Kel Calderón es una habitual usuaria de redes sociales, al punto que en su carácter de influencer de Instagram no sólo se encarga de promocionar productos o servicios asociados a su rostro, sino que en varias publicaciones de la red social deja en claro que también tiene una potente opinión respecto de temas de contingencia nacional.

Reconocida defensora de los derechos de las mujeres y otras causas relacionadas al medioambiente o a la vida saludable, por citar algunas, la hija de Raquel Argandoña y el abogado Hernán Calderón no quedó ajena este fin de semana al gran tema país: el próximo plebiscito, del 4 de septiembre, en el que se votará la nueva Constitución redactada por los convencionales constituyentes.

La promesa de Kel Calderón

Esto, luego de abrir un hilo de preguntas y respuestas en Instagram, donde la joven egresada de Derecho dio cuenta a sus seguidores de su fanatismo y conocimiento de la Fórmula Uno, y como no, dejó en evidencia la relevancia del proceso que determinará si el país tendrá o no una nueva Carta Magna que reemplace a la ya existente.

“Es importante para mí tú opinión. ¿Apruebas o rechazas?”, fue la pregunta que la licenciada en Ciencias Jurídicas utilizó para entregar su reflexión respecto del proceso constituyente y de la opción por la cual se decantará en dos meses más.

“Opinión honesta, no la he leído aún en detalle porque he estado trabajando en mi tesis (de título)”, reconoció Kel, quien sin embargo aseguró que esta es una tarea que responsablemente no dejará de hacer.

“Lo voy a hacer. Creo que hay que hacer un voto súper consciente, por ende, hay que revisarla de una forma profunda, pero independiente de lo que vayan a votar, lo importante es que vayan a votar”, dijo la joven, quien en sus historias de la red social prometió dar su “opinión” antes del plebiscito de salida.

“Como siempre, les daré mi opinión sí o sí antes del día de la votación”, finalizó.