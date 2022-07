“Una larguísima batalla”: Óscar Garcés reveló qué ha hecho estos últimos años para enfrentar su depresión y síndrome de Asperger

Óscar Garcés compartió esta semana una sentida reflexión con sus seguidores de redes sociales, a quienes les relató lo que ha hecho estos últimos 10 años para enfrentar su depresión y síndrome de Asperger.

LEE MÁS: Óscar Garcés sufre un desmayo en el aeropuerto y seguidores especulan con su estado

El exchico reality publicó este miércoles un extenso posteo en su cuenta de Instagram, donde se decidió a poner sobre el tapete el tema de sus enfermedades mentales luego de la gran cantidad de mensajes que recibió en su red social.

Hoy lucho contra el #Asperger pero lo llevo bien. Logro subirme día a día a los escenarios, todo gracias a mi trabajo, mis colegas y al gran grupo humano con el cual trabajo. — Óscar Garcés

“En estos días me he encontrado con muchas preguntas sobre la depresión en mi bandeja de mensajes. He tratado de responder a todas y todos. Pero aún así impresionan algunos de los relatos. La pregunta mas recurrente es: ‘¿Cómo se sale es esto?’”, inició el exparticipante de realitys de la TV nacional.

El consejo de Óscar Garcés

Respecto de tales dudas el hermano del cantante Miguel Garcés y el arquero de Deportes Valdivia, Paulo Garcés, aseguró que en su caso debe convivir con “días buenos y otros no tanto”, los cuales ha podido enfrentar gracias a la ayuda de especialistas médicos.

“Hasta el día de hoy y después de casi 10 años viviendo con esta enfermedad, sólo les hago ver que hay días buenos y otros no tanto. Y que lo más importante es reconocer que uno está enfermo y que debe ir al doctor. En este caso al psicólogo. Yo lo tengo más menos controlado y aprendí que refugiarme en mi núcleo familiar y acudir a un profesional de salud es el primer paso para poder ir avanzando”, explicó.

De todos modos, aclaró que el proceso no ha sido fácil, ya que hay momentos en que la soledad es más fuerte que sus deseos por socializar.

LEE MÁS: Óscar Garcés advierte acciones legales por retransmisión de “¿Volverías con tu ex?”

“Es una larguísima batalla. Hay días en que la cama y la soledad son tus únicos amigos. Pero no se queden ahí, no lo son. Y se los digo con conocimiento de causa. Porque pasé mucho tiempo en eso y solo empeora”, agregó.

Óscar Garcés publicó su reflexión en redes sociales. Fuente: Instagram.

“Hoy lucho contra el #Asperger pero lo llevo bien. Logro subirme día a día a los escenarios, todo gracias a mi trabajo, mis colegas y al gran grupo humano con el cual trabajo. Quienes respetan y entienden ciertas actitudes. Los problemas empiezan bajando de escena o saliendo de escena. Pero hoy ya tengo las armas para defenderme de esos fantasmas que al principio no me dejaban avanzar y menos trabajar”, explicó, al paso que dejó en evidencia que su lucha contra sus enfermedades mentales, hasta el momento, no han cesado.

“La verdad es que a la pregunta que más me hacen, lamentablemente no tengo respuesta. Solo mi experiencia y que siendo paciente y riguroso en todo orden de cosas, esos días menos buenos, van disminuyendo. Por eso pongo esta foto. Ser feliz para mi es que los míos sean felices. Y que si les logro sonreír a ellos, ellos también son felices. A todos los que me escriben solo les deseo de lo más profundo de mi corazón que sanen y que logren todo lo que ustedes quieran. Pero pidan ayuda. Escucharan muchas veces esto: ‘Tranquilo, si no es nada, tú puedes solo, tú eres fuerte’. No es así. Vayan a un profesional de la salud mental”, cerró.