Magdalena Max Neef revive modus operandi y malas prácticas sexuales en la TV

La recordada actriz de la icónica serie familiar “Los Venegas”, Magdalena Max Neef, recordó en “Podemos Hablar” una ingrata experiencia que tuvo cuando trabajaba en “Sábado Gigante”, reviviendo las malas prácticas y modus operandi de algunos directores de cine y televisión que han sido acusados de abusos sexuales.

Magdalena fue una de las cuatro invitadas al programa de Chilevisión que saldrá emitido este viernes, ocasión donde desclasificó la invitación “laboral” que le realizó un productor del exitoso programa de Canal 13 que animaba Mario Kreutzberger, don Francisco.

“Cuando era bien joven trabajé mucho en “Sábado Gigante”, participaba en secciones y hubo un momento puntual que un productor me dice que teníamos que preparar unos de estos sketch. La cosa es que me invita su departamento”, señaló, lo que recordó la manera de actuar que tenía Nicolás López y Herbal Abreu para intimar con modelos y actrices que participaban en sus producciones audiovisuales. Situaciones, por las cuales ambos fueron denunciados por delitos de connotación sexual.

La actriz contó en el programa animado por Jean Philipp Cretton que puso en su lugar al productor y le preguntó directamente si su intención era que tuvieran relaciones sexuales.

“Yo bien cara raja, porque lo encontré bien extraño, era chica, pero no tan weona, le dije… tu querí que yo trabaje contigo o te querí acostar conmigo, porque si te querí acostar conmigo te digo al tiro que eso no va a pasar. Él por supuesto dijo que no, que no era así”, confesó.

“Curiosamente, no me llamaron”

Tras esto, su trabajo llegó a su fin en Sábado Gigante y nunca más la llamaron, lo que confirmaría que las verdaderas intenciones del productor eran otras.

“Curiosamente, al fin de semana siguiente no me llamaron, al subsiguiente tampoco y así dejé de trabajar en Sábado Gigantes.”

Producto de estas reiteradas denuncias, que salieron a la luz hace un par de años atrás, los canales de televisión prohibieron a sus trabajadores continuar con estas antiguas y comunes practicas de “trabajar” en sus domicilios.