“Que no les vaya a pasar”: Camila Ruiz alertó a sus seguidores luego de sufrir un grave accidente casero

Una lamentable noticia entregó esta mañana la ganadora de la cuarta temporada de “Masterchef”, Camila Ruiz, quien en sus redes sociales mostró desde una clínica una serie de imágenes y videos de un accidente que sufrió al quemarse con una vela que compró para decorar su departamento.

“Me quemé las dos manos enteras. Les voy a contar para que no les pase, fue por una cosa que compré y casi me incendié en la casa”, inició la joven, cuyo nombre es uno de los vinculados por medios de espectáculos para participar de la próxima temporada de “El discípulo del chef”, en CHV.

El inesperado accidente de la ganadora de “Masterchef”

“Me tienen esperando para ver cómo van avanzando las quemaduras. Este dedo (índice) no lo puedo doblar de lo quemado que está, este también (mostrando su mano derecha), acá están todos quemados y me quemé los brazos un poco”, prosiguió su relato Ruiz, quien recordó el traumático episodio.

Las quemaduras de Camila Ruiz. Fuente: Instagram.

“Prendí una vela, se reventó y se me estaba incendiando la casa. Tuve que agarrar con una toalla como pude la vela gigante que tenía, y me quemé con toda la cera de la vela por todas las manos”, contó en el registro visual, relato que complementó en una publicación que subió posteriormente a sus historias de Instagram.

“En resumen, la vela que compre (...) se reventó y se empezó a incendiar en mi repisa de madera (...) para evitar que se empezara a incendiar todo atiné a tomar una tolalla del baño, porque fue imposible apagarla y la tuve que tomar y quemarme las manos completas y brazos para que no se producirá (NdR: produjera) un incendio (...) la llevé al baño y le tiré agua para apagarla (...) ¡Tengan mucho cuidado!”, escribió.

En otra publicación, la ganadora de “Masterchef” dio cuenta que sus quemaduras no resultaron ser tan graves como supuso al quemárselas con la vela.

Camila Ruiz reveló que sus quemaduras no fueron tan graves como pensó. Fuente: Instagram.

“Estoy bien, me tengo que hacer curaciones y gracias a Dios no fue una quemadura tan fuerte. Pero se los comparto para que tengan mucho ojo con este tipo de velas de vidrio y que no les vaya a pasar (...) menos mal fue solo el susto y un par de quemaduras”, finalizó.