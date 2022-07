Ver para creer: Cuchillo Eyzaguirre desafía a Stingo y Baradit para debatir Constitución

El filoso exintegrante de CQC, Sebastián Eyzaguirre, nuevamente lanzó sus dardos contra los adherentes del Apruebo y los desafió a que lo tiren a los leones a debatir sobre los artículos que propone la nueva Constitución, de la cual, él está totalmente de desacuerdo. “Vengan de a uno, ninguno me aguanta ningún round”, comentó dentro de un largo párrafo en sus redes sociales, invitando a Daniel Stingo y Jorge Baradit a que lo confronten.

Antes del esperado desafío, agradeció en tono irónico y muy en su estilo que lo hagan bolsa en redes sociales, porque alimentan su ego y lo llena de orgasmos.

“Agradezco y festejo lo preocupados que están de mí. Gracias por alimentar mi ego y llenar de orgasmos mi auto placer. Con la cabeza y argumentos ninguno de sus payasos que hundieron este país, me aguanta un solo fundamento o un round ( me los como crudos y además, los humillo por osados)”, escribió lleno de confianza.

Además, invitó a “estos impresentables” a enfrentarse con él, asegurando que se reirá de cada uno de ellos.

“Los espero donde quieran para reírme en sus caras, tomen a su mejor jugador (el que quieran), (Daniel) Stingo, (Jorge) Baradit y, reitero, los espero donde quieran”.

El periodista aseguró que dejará al abogado y al escritor como mentirosos y vende humo.

“Somos tan distintos y, además, los vamos a seguir dejando como los vende humos y mentirosos que hundieron Chile, fabricantes de miseria y panfletos baratos de cuarta categoría (...) Vengan de a uno q me los coj... a todes”, disparó.

“Alfajor de pollo”

Días atrás “Cuchillo” contó que ha recibido tres invitaciones para ir a “Sin Filtros”, pero las ha rechazado, porque no quiere debatir con un “alfajor de pollo”.