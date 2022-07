Carolina Arregui confiesa casos de abusos en la TV: “Están a la vuelta de la esquina”

La actriz Carolina Arregui ahondó en los casos de abusos sexuales en la industria televisiva, durante su participación en el programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, donde debatían respecto a la condena del cineasta Nicolás López. Fue su colega Magdalena Max-Neef quien le realizó la consulta si creía que habían más situaciones similares, a lo que la madre de Mayte Rodríguez fue tajante: “Están a la vuelta de la esquina”.

“(Más casos) están a la vuelta de la esquina. Y muchos tipos de abuso. Eso lo encuentro del terror”, contestó la actriz, quien explicó que al hablar de abusos no se refería exclusivamente a índole sexual, sino que de todo tipo.

“No me ha tocado sufrirlos, gracias a Dios. Pero he conocido compañeros míos que sí. Creo que es atroz”, comentó.

Si bien, la actriz no entregó tantos detalles de los episodios que conocía, dijo que el actuar de los victimarios era “salirse de todos los parámetros, de toda la lógica de cómo tiene que ser la industria”.

“Siempre por el bordecito, ‘vamos por aquí, por allá’, que el beso cuneteado. Hay morbo, hay abuso de poder ¿Por qué negarlo? Sabemos que es así. No todos, pero se presta para que el abuso de poder, en todo el sentido de la palabra, se vea reflejado”, añadió.

Carolina señaló que esto es mucho más habitual de lo que se piensa y “cuesta mucho decirlo, ya sea por pudor, por no querer destruirle la vida a alguien, por miedo a que nunca más te vuelvan a llamar”.

Por último, tanto Arregui como Max-Neef destacaron que no solo las mujeres sufren de abuso en la industria, sino que también hombres, indicando que ambas conocían casos.

“Me invita a su departamento”

Anteriormente, Magdalena, reveló la propuesta pasada para la punta que le realizó un productor del antiguo programa “Sábado Gigante” y que provocó que no la llamaran nunca más a trabajar.

“Cuando era bien joven trabajé mucho en “Sábado Gigante”, participaba en secciones y hubo un momento puntual que un productor me dice que teníamos que preparar unos de estos sketch. La cosa es que me invita a su departamento”, señaló, lo que recordó la manera de actuar que tenía Nicolás López y Herbal Abreu para intimar con modelos y actrices que participaban en sus producciones audiovisuales. Situaciones, por las cuales ambos fueron denunciados por delitos de connotación sexual.

La actriz contó en el programa animado por Jean Philipp Cretton que puso en su lugar al productor y le preguntó directamente si su intención era que tuvieran relaciones sexuales.

“Yo bien cara raja, porque lo encontré bien extraño, era chica, pero no tan weona, le dije… tu querí que yo trabaje contigo o te querí acostar conmigo, porque si te querí acostar conmigo te digo al tiro que eso no va a pasar. Él por supuesto dijo que no, que no era así”, confesó.

“Curiosamente, no me llamaron”

Tras esto, su trabajo llegó a su fin en Sábado Gigante y nunca más la llamaron, lo que confirmaría que las verdaderas intenciones del productor eran otras.

“Curiosamente, al fin de semana siguiente no me llamaron, al subsiguiente tampoco y así dejé de trabajar en Sábado Gigantes.”

Producto de estas reiteradas denuncias, que salieron a la luz hace un par de años atrás, los canales de televisión prohibieron a sus trabajadores continuar con estas antiguas y comunes practicas de “trabajar” en sus domicilios.