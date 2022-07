Era falso: Twittero que funó a Millaray Viera pasó de ser guardia de Chilevision a locutor

Hace un par de días, Millaray Viera fue acusada por un supuesto ex trabajador de Chilevisión de malos tratos en el canal, lo que fue negado varias veces por la conductora. Ahora apareció otra información en la cuenta, desde donde le llegaron los mensajes que la inculpaban: Cambió de nombre de usuario.

El twittero que se hizo llamar Pedro había escrito que Viera “nunca me saludó” y que “una vez me pidió que le lave el auto”, siendo replicado por la conductora, afirmando que no usa auto para ir al canal y que el supuesto guardia nunca trabajó en Chilevisión.

Pero, durante el día de hoy, fue la propia Millaray quien escribió por Twitter que “ el bot que me ‘funó’ y que decía ser guardia hoy dice ser Tomas Mosciatti”, en referencia al locutor radial y panelista de TV. “Les juro que me asusta el poder que puede tener una mentira y esto sucede de forma transversal. Indistinto del color político”, expresó el rostro de CHV.

De hecho, aparecieron publicaciones previas del mismo usuario con tuits, cuya veracidad fue puesta en duda y finalmente la cuenta dejó de existir, dándole la razón a la animadora de Sabingo que envió una crítica directa a los medios que publicaron la información dando por hecho que el usuario que decía ser guardia era real.

