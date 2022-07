“A todos nos pasa”: Luz Valdivieso realiza feroz reclamo por inesperado cobro adicional de $600 mil en su cuenta de electricidad

Un inesperado percance desató esta semana el furioso reclamo por redes sociales de la actriz Luz Valdivieso en contra de la empresa que le provee el suministro eléctrico.

Una abultada cuenta de 600 mil pesos que la actriz aseguró no se le informó en su momento y que se generó porque la propia compañía dejó de tomarle desde el año pasado la lectura a su medidor.

Lo curioso del caso, dio cuenta la actriz, fue la respuesta que le dio la empresa. Pagar la deuda “en cuotas” y “con intereses”.

El reclamo de Luz Valdivieso

“Perdón por esto (...) pero Enel Chile no tomó lectura de mi medidor desde 08/2021 sin dar ningún aviso y en mi casa siempre hay alguien”, inició su reclamo en Twitter la actriz, evidentemente contrariada por el elevado monto de su cuenta de luz, pese a que todos los meses a la fecha igual canceló los cobros recibidos en sus anteriores cuentas.

“Cobraron un promedio mes a mes (...) y ahora mi cuenta es de $600 mil que me ofrecen pagar en cuotas ¡Con interés! ¿Qué hago? ¡Gracias Enel!”, remató la protagonista del actual culebrón de Mega “Hasta encontrarte”.

La inesperada situación fue ampliamente comentada por los seguidores de la actriz en su publicación, quienes solidarizaron con lo que a su juicio fue una negligencia de la empresa hacia Valdivieso, quien no detuvo ahí su funa hacia la compañía de suministro eléctrico.

Esto, porque la figura de Mega reclamó por la respuesta que Enel le dio a su problema. Una serie de respuestas programadas que no le dieron más opciones que pagar la deuda en 36 cuotas con intereses.

“Por qué no se efectuó la lectura? Aquí hay una persona que trabaja todos los días (...) o por último. ¿Por qué no dejaron una nota para enviar la lectura por teléfono en todo este tiempo? Me parece que es responsabilidad de la empresa. No mía”, preguntó la actriz, quien incluso dejó entrever que debería presentar su caso ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

“Entendemos lo que nos comentas, para ayudarte tenemos disponible para nuestros clientes los convenios tradicionales en los que debes cancelar un pie del 25% de la deuda y hasta 36 cuotas con intereses. Quedamos atentos”, fue la respuesta automática de la plataforma de servicios de Enel, la que también fue ampliamente criticada por los seguidores de la actriz en la red social.

“A mi me cag... igual y estuve obligado a cancelar 845.000 lucas y nunca tuve respuesta. Al final pagué, ya que no te dan solución estos sinvergüenzas” o “hay que reclamar a Superintendencia de Electricidad, no es responsabilidad del cliente que la empresa no haga la pega (...) eso se llama abuso”, de algunos usuarios de Twitter, que finalmente le dieron pie a la actriz para cerrar la polémica con un emoji de una cara indignada.