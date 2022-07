“Terminé de urgencia”: Belén Soto alertó a sus seguidores con inesperada visita al hospital

Una inesperada alerta a sus seguidores dio esta tarde la influencer Belén Soto, quien publicó en las historias de su cuenta de Instagram su obligada visita al hospital para tratarse de un complejo cuadro médico.

La joven influencer, en sus ya habituales apariciones en la red social, dio cuenta de su deficiente estado de salud con una publicación y una fotografía, donde si bien descartó un contagio por covid-19, sí expuso que tuvo una serie de síntomas muy cercanos al contagio por el virus.

El delicado estado de salud de Belén Soto

“Mi lunes por la mañana se resume en: terminé de urgencia, con fiebre 38,6°, dolor de garganta, malestar corporal, Creyendo que tenía covid-19″, inició Belén, quien posteriormente afirmó que, tras el diagnóstico médico en el recinto hospitalario, su cuadro era de amigdalitis”.

“Finalmente es es amigdalitis y vamos de vuelta a reposo a la casa. Seguimos invicta. Pero sintiéndome como el...”, cerró.

Belén Soto. Fuente: Instagram.

Cabe recordar que la semana pasada, la joven había revelado que para su futuro matrimonio con su novio, Branko Bacovich, iba a realizar una ceremonia con pocos invitados, entre los cuales se cuentan sus padres ficticios en la teleserie “Papi Ricky”, el actor Jorge Zabaleta y la actriz María Elena Swett.

Precisamente uno de ellos, Zabaleta, en conversación de Belén con Pancho Saavedra, fue acusado por la joven de no pronunciarse aún respecto de asistir a la boda y ser, simbólicamente, quien la entregue en el altar.

“Jorge (Zabaleta) está exigiendo que él me tenía que entregar, jajajá (...) mira, la Mane (Swett) está más que confirmada, Jorge yo les digo acá en este Live, no me ha confirmado (...) si Jorge no va, yo no me caso”, dijo en aquella oportunidad la influencer, quien se ha tomado con total tranquilidad la organización de su compromiso matrimonial.

“Aún no tenemos nada (...) recién comenzaremos a ver fecha, lugar, todo. No sirvo mucho para organizar un matrimonio, jajajá. Pero lo más probable es que será el 2023″.