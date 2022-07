“Esto no me lo había esperado”: Mirna Schindler reconoce que recaída por covid-19 le impidió regresar a “Tu día”

La conductora de “Tu día”, Mirna Schindler, regresó este lunes a redes sociales para dar cuenta a sus seguidores de la recaída que tuvo tras contagiarse de covid-19 y que le impidió retornar esta semana a la coanimación del matinal de Canal 13.

Fue en un video que la periodista subió a su red social donde reconoció que, si bien ya no tiene los síntomas más agresivos del virus, no ha logrado recuperarse del todo porque mantiene secuelas del contagio relacionadas a la fatiga post-viral.

Quiero hacer un llamado a no ver esto como una gripe, no es una gripe. Si el virus del covid-19 es uno súper maldito y sólo porque estamos vacunados, los que estamos vacunados, podemos vivirlo como estamos viviéndolo. — Mirna Schindler

“Bueno, quería contarles que se suponía que volvía hoy (lunes) al trabajo, a mi programa ‘Tu día’, junto a Ángeles (Araya) y la verdad es que hace como dos o tres días empecé a sentir un agotamiento tremendo”, inició Schindler, quien relató los inconvenientes que esta secuela le ha provocado, incluso en su hábito alimenticio.

Las secuelas de la animadora de Canal 13

“Como que pasaron los síntomas de la gripe fuerte y luego vino así como una sensación de que ‘ya, estaba lista’ y viene esta sensación de que me cansaba por todo, de que no podía hacer nada. Ya, insisto, el malestar propio de la gripe se había ido, pero esto, esto no me lo había esperado. No lo había leído, no sabía que existía. Le pregunté al doctor Ugarte, al doctor Sebastián Ugarte, y me dijo ‘claro, Mirna, tú estás en el grupo de este porcentaje que es más menos uno de cada tres personas que han sido contagiadas de covid-19 y que desarrollan esta fatiga post-viral’. Y es fuerte, te fijas, es como que no te responde el cuerpo, porque toda esa energía, yo soy más pila que ni les cuento, ustedes ya lo han visto, y hoy estoy con la pila así de baja, por no decir cero”, contó.

Mirna Schindler. Fuente: Instagram.

“Y lo otro que me está pasando es que no me da hambre, tengo que hacer un esfuerzo cuando me voy a sentar a comer y es que como cuatro cucharadas de algo y no quiero comer más. Hay personas que me han dicho que puedes pasar así como dos meses. O sea, que te puede tomar mucho tiempo recuperarte de esto”, prosiguió la comunicadora, quien aprovechó su situación para hacer un nuevo llamado al cuidado de la gente para evitar los contagios.

“Quiero hacer un llamado a no ver esto como una gripe, no es una gripe. Si el virus del covid-19 es uno súper maldito y sólo porque estamos vacunados, los que estamos vacunados, podemos vivirlo como estamos viviéndolo. Yo por lo menos me siento una afortunada”, agregó la figura de Canal 13, quien en dicha publicación agradeció el apoyo de sus seguidores y expuso sus deseos de recuperarse “pronto” para reincorporarse al matinal.

“Aquí estoy, comprendiendo en carne propia que el covid-19 no es un resfriado, no es una gripe, es un virus muy complejo que puede dejarte muchas secuelas. Gracias a todas y todos por sus palabras. Espero mejorarme pronto”, cerró.