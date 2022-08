Cristián Valenzuela sacó la voz por Matías del Río: “Si alguien creyó que protegerlo era sacarlo del aire, es no entender el periodismo”

TVN decidió sacar a Matías del Río de “Estado Nacional”, esto ante las críticas de las que ha sido objeto en redes sociales. Es así que el canal habría optado por esto para “protegerlo”. Y en el programa emitido este domingo, uno de sus panelistas sacó la voz: Cristián Valenzuela.

Con foto en mano del periodista, comenzó: “primero quiero hablar de Matías del Río, no soy amigo de Matías del Río, no soy fanático de su trabajo no considero que sea facho o comunista, creo que es por excelencia amarillo, creo que debe haber votado Apruebo en el plebiscito de entrada y probablemente votó por Boric en la elección pasada”.

LEE MÁS: Las polémicas dejan a Matías del Río sin pantalla en TVN: lo sacan de “Estado Nacional” para “protegerlo”

“Este es un equipo excepcional y creo lamentablemente que se ha cometido un error, si alguien creyó que proteger a un periodista de la presión de las redes sociales lo mejor era sacarlo del aire, es no entender el periodismo y no entender la libertad de expresión”, continuó.

“Lo vemos cuando una directora de este canal tuitea y lo hace para cuestionar un programa de vivo y en directo, cuando un presidente se ríe y humilla a un periodista...yo estaba convencido que el Presidente Boric había abandonado la idea de convertir Chile en Venezuela, lamentablemente lo que estamos viendo hoy día es que nos acercamos a eso”, precisó Valenzuela.

LEE MÁS: Roberto Cox cuestiona decisión de TVN de sacar a Matías del Río de “Estado Nacional”

“No se está dando cuenta el grave daño que le está haciendo a nuestra institucionalidad y ojalá que se se pueda revertir la decisión”, sentenció.