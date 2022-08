“No nos metan en tonteras”: Cote López descartó haber tenido un conflicto con Luis Jiménez por sus amistades

María José “Cote” López aclaró este martes, en las historias de su cuenta de Instagram, la información que entregó la periodista Paula Escobar, en el live “Que te lo digo”, de una supuesta discusión con su marido, Luis Jiménez, por aparecer en un programa de Youtube junto a Gala Caldirola y Pamela Diaz.

La influencer expuso antes sus más de dos millones de seguidores su posisión frente a los dichos de Escobar, quien señaló en dicho live que “tengo entendido que Luis Jiménez, luego de esa entrevista, le prohibió a María José López dar entrevistas sin pauta, con alcohol incluido (...) porque la entrevista resultó un poco coloquial. Las dos (Díaz y López) empezaron a tomar chupitos, que son como shot de tequila”.

LEE MÁS: “Te invito a verla”: Cote López responde a dura crítica de seguidora a su familia

LEE MÁS: Cote López se defiende de usuario de redes sociales que la trató de “engendro”

El veto a Gala Caldirola

“Tengo entendido que Luis Jiménez no quería que estuviera con ella (Gala), como el típico marido que dice ‘ah, te vas a juntar con ella, qué lata, se van a poner a tomar, qué se yo’ (...) ‘Pamela Díaz te la puedo aceptar, pero nunca más una entrevista de este tipo, pero con esta otra (Gala) no te me juntas’”, complementó la periodista.

Frente a estos rumores, la influencer optó por aclarar inmediatamente la situación a sus millones de seguidores y seguidoras. Lo hizo con una publicación en sus historias de la red social, donde utilizó una cuenta de frases (@Bandidosfrasess) para asegurar que ella “jamás” hablaría de alguien sin decirlo primero al aludido.

“Ay mi gente bella, siento que no es necesario para quienes me siguen”, inició López, quien afirmó que “yo jamás hablo mal de nadie, ni en privado (si tengo que decir algo soy súper directa) y mi marido jamás habla de alguien. Nunca”.

“No nos metan en tonteras, porfa. Amo mi paz, mi mundo, mi familia”, finalizó.

María José "Cote" López. Fuente: Instagram @cotelopezm.