“Elegantísimamente guapo”: Beto Cuevas saca aplausos en redes sociales tras su look en la gran final de The Voice

La noche del miércoles se desarrolló la gran final de The Voice Chile. El ganador del programa de Chilevisión fue Pablo Rojas, quien arrasó en las votaciones del público y se impuso a Jordan Matamala, Roberto Lobos e Isaías Morales, quienes resultaron segundo, tercero y cuarto respectivamente.

En redes sociales en tanto, además de los comentarios sobre los participantes y el gran ganador del espacio, otro de los hechos que fueron comentados fue el look de Beto Cuevas, quien ya había sido destacado por los usuarios en programas anteriores.

“Elegantísimamente guapo para esta final Beto Cuevas”, fue uno de los comentarios que aparecieron en las redes sociales.

Elegantísimamente guapo para esta final Beto Cuevas 😉 #GranFinalTheVoice — Natalia Cecilia Ⓜ️orey ♌🦁 (@natymi78) August 4, 2022

Lindo Beto Cuevas #TheVoiceCHV — Mireya Schofield (@mireyin) August 4, 2022

Beto Cuevas tiene un pacto con el demonio. Es como 10 años mayor que yo (o más) y parece mi hijo. — Kike Barahona (@Kike_Barahona_) August 4, 2022

La inspiración para su look

Según consigna Página 7, durante una conferencia de prensa el exvocalista de La Ley se refirió a su look.

“Tengo un equipo de gente espectacular que me sugiere cosas. Para este look en participar, lo único que dije fue que quizás, para la final —como siempre salgo con tendencia oscura— me gustaría salir de blanco”, expresó.

Beto Cuevas (Captura CHV)

Eso sí, precisó entre risas que “pero no entero de blanco, porque eso ya sería como La isla de la fantasía, como Bombo Fica”.

Respecto a su inspiración, indicó que tenía en mente outfits que llevaron personajes de mafia como Tony Montana en Scarface. También mencionó a John Travolta por Fiebre de Sábado por la Noche.

Finalmente, se refirió a sus característicos lentes de sol. “Siempre me han gustado, soy fanático de Elvis Presley y desde chico los he usado. Se convirtió en una costumbre para mí, casi como una cábala para subir al escenario”, expresó.