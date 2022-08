Gianella Marengo confirma pronto retorno a Chile para intervenir en proyecto televisivo

Gianella Marengo, radicada bastante tiempo en Italia por no sentirse segura en Chile luego de haber sufrido un portonzado en 2017, reconoció este fin de semana que en los próximos días regresará al país para intervenir en un proyecto televisivo.

La influencer chilena, con varias presencias en la TV nacional en programas juveniles y de talento, había revelado a fines de junio, en sus redes sociales, los motivos por los cuales había decidido emigrar del país a Europa.

El retorno de Gianella Marengo a la TV chilena

“Por esta razón me fui de Chile. Nunca lo había dicho, quizás sólo a mis cercanos que lo saben perfectamente. Aún no supero este portonazo que me hicieron en el 2017, gracias a Dios, no estaba con mis perros en el auto (...) El daño, la inseguridad y el miedo me invadían hasta el día de hoy”, dijo en aquella oportunidad Marengo, a poco tiempo de haber participado en “Aquí se baila”, de Canal 13.

LEE MÁS: “Gracias por preocuparse tanto por mi platita”: Gianella Marengo aclara a sus seguidores cómo lo hace para vivir en Italia

LEE MÁS: ¿Te has acostado con alguien por dinero?: Gianella Marengo contesta a desubicada pregunta

Y ahora, que ya han pasado varios meses desde aquella incursión televisiva, la joven se sinceró con sus seguidores de Instagram respecto del nuevo proyecto que la traerá de regreso al país.

Lo hizo en su ya habitual sección de preguntas y respuestas de la plataforma social, donde una usuaria le preguntó si tenía planificado aparecer en un programa nacional.

“Espero verte pronto en TV. Hace falta gente como tú, simpática, divertida, espontánea”, fue la reflexión de su seguidora que Marengo subió a sus historias de Instagram para dar la noticia.

“Viajo a fin de agosto”, señaló escuetamente y con una sonrisa para alegrar a su fanática.

Gianella Marengo. Fuente: Instagram @giamarengo.

Hace algunas semanas la infuencer ya había alertado de sus planes de retorno a sus seguidores de la red social. “Tengo que volver a Chile muy pronto”, señaló Marengo, quien por aquellos días también había sincerado cómo lo hacía para sostenerse económicamente en Italia.

“Siempre trabajo en Chile, no necesito estar allá físicamente para generar lucas (...) gracias a mi pega y a lo que hecho hasta ahora puedo hacer esto. ¿O ustedes si trabajan se gastan la plata al tiro?”, afirmó en aquella oportunidad Marengo, quien en dicha publicación de Instagram dejó abierta la posibilidad de volver a Chile a participar de un programa de la TV chilena.

“Esto va para todos (...) gracias por preocuparse tanto por mi platita, mis trabajos, cómo vivo y me mantengo. En diciembre tuve reuniones aquí en Milán y no pude coincidir con algunos proyectos porque me devolví al baile ya que fue una súper buena propuesta, pretendo retomar a la vuelta de Chile porque dentro de poco vuelvo a grabar un programa”, cerró.