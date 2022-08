“La pregunta que más...”: Tita Ureta reveló a sus seguidores si está en sus planes tener hijos

Isidora “Tita” Ureta dio este lunes nuevas pistas a sus seguidores de redes sociales respecto de sus intenciones de agrandar su familia tras haberse casado hace dos meses y medio con Spiro Razis.

La figura de 13C publicó a fines de mayo en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías de la ceremonia matrimonial que realizó en Costa Rica junto a su pareja.

Desde entonces, las preguntas de los fanáticos de la joven surfista nacional no solo han sido respecto de sus viajes y de sus proyectos televisivos, sino que ahora han sumado una serie de consultas relacionadas a su nuevo estado civil. Y como no, no sólo de su vida junto a su marido, el skater nacional Spiro Razis, sino que de sus planes de agrandar pronto o a mediano plazo su familia.

El proyecto de Tita Ureta

“¿Quieres tener hijos?”, fue la directa consulta de un seguidor que Tita subió a sus historias de Instagram, en la sección de preguntas y respuestas.

En ella, la hija de Emeterio Ureta nuevamente dejó claro que sus deseos de ser madre son una materia que espera resolver de forma positiva.

“La pregunta que más se repitió. Y sii. Tener hijos es un lujo, ojalá tenga el privilegio. ¿Ahora, cuándo? Sólo el de arriba sabe”, afirmó la figura televisiva, que además no dudó en destacar lo importante que ha sido su marido en su vida.

Tita Ureta. Fuente: Instagram @titaureta.

“Va súper (el matrimonio). Me hace bien”, enfatizó Ureta, quien además recordó en sus historias de Instagram su paso por “Abrazo de gol” (“se pasaba bien en las tardes, puras risas, bueno, y penitencias”) y se mostró orgullosa de haber logrado realizar su programa de “La ruta del agua”, que por estos días se emite en la señal cultural de Canal 13.

“A los 20 años creé una productora. Mi Pyme, Producciones de TV Mantarraya. Por cada proyecto armo un equipo, me la juego, y salimos a grabar. Así fue con @riosdelmundo @larutadelaguatv y @viajaconmigotv. Ojo que estos son los que me han resultado. Hay muchas ideas que han quedado en el camino y puertas que se nos han cerrado. Pero pucha que he aprendido”, finalizó.