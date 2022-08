Venezolana que envió mensaje a chilenas hace sus descargos: “Esa gente que habla mierda, no soy de ‘Maracai’ ni de Nicaragua”

La joven venezolana que envió un mensaje a las chilenas, para que cuidaran a sus maridos, ahora salió a explicar el origen de video y también hizo sus descargos por los comentarios que le han hecho llegar. “Esa gente que habla mierda, no soy de ‘Maracai’ ni de Nicaragua, soy de Caracas, no soy una malandra tampoco”, comenzó a decir.

“El video que vieron es comedia, me provocó hacer el video y bien”, aseguró.

Además insistió en que “la gente que me conoce saben que no soy ninguna mantenida, he tenido las cosas por mí misma, no por ningún hue**”.

Sí tiró fuertes epítetos para una seguidora que en un video dijo el nombre de la madre de la tiktoker: “tuvo el valor y los ovarios bien puestos para nombrar en su asqueroso y cochino video a mi mamá”.

“No trabajo en una esquina ni en una plaza, están mal, la verdad que no me molesta”, terminó su descargo.

El mensaje de la discordia

“Chilenas, cuiden a sus maridos”, comienza diciendo la misma joven venezolana que aseguraba que de lo contrario, ellas se “borrarán” del mapa, aludiendo a que supuestamente las mujeres inmigrantes serían mucho más cotizadas.

Pero lejos de intimidar a las chilenas, despertó una ola de respuestas en distintos formatos e ideas que aún se están viralizando en la mencionada red social. Si bien, la publicación está dentro de un contexto humorístico, fueron muchas las mujeres, incluso compatriotas de ella, que decidieron responderle no solo con comentarios, sino también con sus propios videos.