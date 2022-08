“Todo puede pasar”: La potente reflexión de la hermana de Claudia Conserva

La hermana de Claudia Conserva, Fran Conserva, quien también es su amiga y compañera en el programa Milf, realizó una potente reflexión en su cuenta de Instagram, donde invitó a sus seguidores a disfrutar el presente, a las cosas que tenemos con nosotros, porque todo puede cambiar de un momento a otro y nada podemos controlar. Esto, en el difícil momento que atraviesan como familia, apoyando al cien por ciento el tratamiento que realiza su hermana para vencer el cáncer.

“Saben, hace un par de meses choqué de frente con la realidad de saber que no podemos controlar prácticamente nada, ni a las personas, ni los afectos tampoco la salud, todo puede pasar, todo está sujeto a cambiar”, escribió.

“Lo importante es aprender a adaptarse al presente que vivimos y disfrutarlo. Me compré una hamaca, el soporte llegó ayer que el día estaba hermoso pero para hoy anuncian lluvia y afuera hace frío, pero yo quería usar la hamaca, pues bueno la instalé en el living al lado de la estufa y aquí estoy disfrutando ahora”, comentó emotiva.

“No como lo pensé, quizás mejor, no hay bichos dando vuelta ni viento, hoy me toca ser feliz con mi hamaca así, quizás más adelante me toque afuera con viento que agradeceré si hace calor, con bichos dando vuelta y también tendrá su atractivo como mirar abejas, chinitas y por qué no una mosca porfiada”, finalizando recibiendo mensajes de apoyo.

Impactante y bello cambio

La animadora, por su parte, sorprendió tras aparecer en sus redes sociales mostrando los cambios que ha experimentado tras su lucha contra el cáncer de mamas y luciendo su radical look que se llenó de corazones y mensajes llenos de amor.

A través de su cuenta de Instagram publicó una foto posando sin su cabello junto a un potente mensaje. “La Fuerza Mental es la cuerda que no hay que soltar. Gracias por sus buenos deseos, siempre agradecida”, detalló recibiendo cariñosos mensajes y apoyo.