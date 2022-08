Alberto Plaza hace grave acusación contra el Servel y estalla Twitter: “No me pidas más de lo que puedo dar..”

El cantautor Alberto Plaza se ha caracterizado por tener una participación activa en su cuenta de Twitter en cuanto a política se refiere. Desde el estallido social en adelante su voz más que en sus canciones, se ha escuchado para criticar fuerte a la izquierda y ahora al Apruebo.

Ahora publicó una pregunta, la que ha sacado ronchas en las redes: “¿Alcanzarán los votantes muertos autorizados para votar, para revertir la diferencia que hay a favor del Rechazo?”.

Esto haciendo claramente una acusación contra el Servel, de algún tipo de arreglo de los resultados del próximo plebiscito, a realizarse el 4 de septiembre.

¿Alcanzarán los votantes muertos autorizados para votar, para revertir la diferencia que hay a favor del Rechazo? — Alberto Plaza (@albertoplaza) August 15, 2022

Las reacciones

“No me pidas más de lo que puedo dar..”, le escribió un seguidor, haciendo mención a sus canciones. Pero quien rescató el tuit fue Marta Lagos, quien precisó: “Que brutal des-humanidad Sr Plaza”.

“Otro pelotudo. Los detenidos desaparecidos no votan. Ni siquiera pueden firmar el libro. Es un ejercicio simbólico de memoria, sdw...”; “Posiblemente te refieres a los desaparecidos por la derecha durante 17 años, que no se pueden dar por muertos en tanto no se encuentren sus cuerpos”; “Usted se refiere a los miles de desaparecidos? Que mal gusto y sadismo en sus palabras por suerte nadie escucha su música y será recordado como ente venenoso y no como músico”, son algunos de los comentarios.