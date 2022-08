Claudia Salas denunció a sujeto que desde el año pasado la ha acosado: “Se hace 20 cuentas para seguir acosándome”

Claudia Salas realizó esta semana una seria denuncia en sus redes sociales, plataforma donde dejó en evidencia a un sujeto que por bastante tiempo la ha estado acosando con mensajes de alto contenido sexual.

“Quiero verte embarazada de mi y abrazarte, dormir juntitos (...) cariño, yo quiero verte embarazada (...) abrazarte y sentirlo como se mueve en tu pancita (...) amor mío, se lo juro, yo siempre he pensado en tenerte gordita con mi bebé dentro de tu pancita”, forman parte de los mensajes que la experiodista de Mega decidió mostrarle a sus seguidores de Instagram, red social en la que hizo sus descargos en contra del acosador que desde el año pasado la ha mantenido en vilo.

La denuncia de la exfigura de Mega

“Esto tampoco es normal y sí se normaliza. Este es el psicópata por el que tuve que cerrar Instagram el año pasado y que me enviaba pornografía. Es una persona que se hace 20 cuentas para poder seguir acosándome”, expuso Salas, quien incluso llevó su caso hasta la PDI.

“Teniendo su nombre, dirección y material pornográfico, la PDI no hace nada. Imagínense lo que les puede llegar a sus hijos en esta tierra de nadie”, alertó la comunicadora, quien incluso contó que en algún momento hasta le pidieron publicar “cosas positivas”.

“El mundo no está hecho de arcoíris y la ciencia aún no logra crear unicornios iridiscentes”, afirmó la periodista, quien culpó al machismo por los episodios de acoso que ha recibido de parte del desconocido.

Claudia Salas. Fuente: Instagram @claudiapazsalas.

“Ahora que puedo volver a hablar del mundo real y no sólo cosas bonitas (como la señorita correcta que debo ser de acuerdo al machismo) vamos a volver a visibilizar lo que no tenemos porqué tolerar”, recalcó.

Del mismo modo, aprovechó su plataforma digital para reclamar por la cosificación de la son víctima, en general, las mujeres.

“Aunque a alguno no le gusten las mujeres opinantes y que ponemos límites. Aunque eso me cueste ciertas cosas, aunque me castigue por culpa de la aún no erradicada misoginia que asume que una mujer es ‘peligrosa’ cuando dice las cosas como son. Una mujer que ya no aguanta que opinen de cuerpo y se enoja, porque ya ha tenido suficiente. Porque el problema no somos las que tenemos voz, sino los que normalizan -y que con sus acciones avalan- que nos critiquen físicamente por ser mujer”, cerró.