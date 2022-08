“Es absolutamente inmoral”: foto publicada por Gonzalo de la Carrera con “puerta a puerta del Apruebo” desató la ira en redes

El diputado del Partido Republicano Gonzalo de la Carrera, ha iniciado hace ya varios días una cruzada dirigida al Servel. Acusa que en el padrón figuran personas fallecidas. Es así que esta mañana precisó que “vamos a pedir que nos entreguen actas de votación de elecciones pasadas en las mesas donde estuvieron habilitados para votar personas fallecidas. Lo malo es que tenemos que pedírselo al @ServelChile”.

Pero los cuestionamientos no terminaron ahí, ya que luego de esta afirmación, publicó una foto que lo tiene trending topic en Twitter y blanco de fuertes críticas.

En la imagen se muestra un cementerio, y a muchas personas dejando flores en los nichos. Encabeza la foto con el texto: “El ApruEVO y el Servel haciendo puerta a puerta”, con un emoji.

El ApruEVO y el @ServelChile haciendo puerta a puerta 🤣 pic.twitter.com/BTg8NiuIsg — 🎸 Gonzalo de la Carrera DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) August 18, 2022

Tras recibir fuertes cuestionamientos en redes sociales, siguió con publicaciones: “·La ley 21311 art.31 bis obliga a borrar del padrón a mayores de 90 que no hayan renovado su C.I. en 11 años. Eso incluye a detenidos desaparecidos. Joignant y Tagle reconocen tácitamente en entrevistas que NO están cumpliendo la ley. No pueden borrar gradualmente a su antojo”.

Escándalo Servel: ExFPMR, Martiza Jara, participante del secuestro de Cristián Edwards entre 1991 y 1992, se encuentra habilitada para votar Apruebo el 4 de septiembre. Parece que hay varios #TerroristasXElApruebo. Hay que investigar a @ServelChile urgente. @FactChile pic.twitter.com/TUogctAIPC — Máximo Basado (@basedchud88) August 18, 2022

Reacciones en redes sociales

Este tuit de Gonzalo de la Carrera traspasa todos los límites de la decencia. pic.twitter.com/zg750s1tQE — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) August 18, 2022