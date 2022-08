La cómica storie de Naya Fácil en medio del sismo: “CTM está temblando brígido, brigido”

Cerca de las 22.15 horas de este miércoles, un sismo de magnitud 5.3 se percibió en la zona centro del país. Y tomó por sorpresa a varios, incluida la influencer Naya Fácil. Justo en el momento del temblor estaba subiendo una storie en Instagram, en la que se le escapó con toda su fuerza un chilenismo.

“CTM está temblando brígido, brigido ohh, ese fue 8.0 grados brígido”, dijo impresionada.

“Miren cómo se está moviendo la lámpara, ¿en qué más podría terminar mi día”, agregó.

Y es que claro, porque en las stories anteriores, relató que reprobó el examen práctico de manejo, y acusó que sufrió un trato diferente por ser conocida.

“Estoy terrible bajoneada, yo me esforcé caleta por esta hue.. Quizás ya me equivoqué, pero sé que señalice bien. ¿Pero es necesario hablar detrás mío hue..? Los señores no sabían que era mi hermana y escuchó todo”.

“Eso es lo que me da lata, que hablen detrás mío de forma intencional, como si uno no se fuera a dar cuenta “, habló.

El verdadero terremoto de Naya Fácil

Cuando ya pasaba el temblor, Fácil reflexionó sobre el ruido que acompañó el temblor: “vino con ruido, ¿sí o no que vino con ruido? terremoto en Santiago, fue brígido”.

Aunque luego ya más calmada, destacó y mostró que “el único terremoto que quiero en mi vida es este”...mostrando el típico trago de Fiestas Patrias.