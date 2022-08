Pidió un jugo de naranja y luego de darle un sorbo descubrió lo más asqueroso

En Europa el calor ya no se soporta y por lo mismo, los bares son grito y plata, pero algunos en sobresaltos de terror...como lo que le pasó a una joven que sólo pidió un jugo de naranja para refrescarse y encontró en el vaso lo más asqueroso y no era la pulpa de la fruta.

Andrea (@AerdnaLov) relató que “me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover. Me quiero morir ahora mismo”.

LEE MÁS: Profesora buena onda regaló a colegas porción de brownie “feliz” y fue detenida

La joven le reclamó a un garzón por el jugo e inmediatamente le trajeron otra bebida. Andrea pensaba que todo lo malo había terminado, pero no. Al ver el ticket de lo consumido, advirtió que pretendían cobrarle “el jugo de naranja con gusanos”.

“También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen”, relató la joven que obviamente no pagó la bebida.

También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen 🤦 pic.twitter.com/cl3iwWrMr9 — Andrea (@AerdnaLov) August 17, 2022

Si bien los usuarios empatizaron con la asquerosidad del bebestible, hubo otros que la trataron de exagerada.

“Es un zumo de NARANJA. Si no quieres pulpa pídete una Fanta. Luego vais de fit y healthy y os quejais d q un zumo de naranja NATURAL lleva pulpa. Tócate las narices”, le mandaron a decir.