“Cometió el error...”: Rancherita Molina contestó a fan de Vidal que le dijo que jugador la “paseó” en su relación

La cantante chilena, Carolina “Rancherita” Molina, respondió este fin de semana a un fanático de Arturo Vidal, quien le aseguró en TikTok a la artista que el mediocampista de Flamengo la “paseó” en su antigua relación amorosa.

Cabe recordar que Molina y Vidal tuvieron un fugaz amorío cuando el formado en Colo Colo recién iniciaba su carrera deportiva y ni siquiera se había casado con Marité Matus.

Fue en ese contexto que la artista salió al paso del comentario que recibió de un usuario de la red social, donde le aseguraba que el propio futbolista le había contado respecto de lo que hizo con la cantante nacional mientras ambos estuvieron juntos.

La respuesta de Molina

“En una de mis publicaciones me sale este comentarista, jejé. Dice ‘Vidal te paseó, jajajá, me contó todo’. Bueno, amigo, te voy a contestar porque igual, ya, antiguo, fome también, pero igual te voy a responder ya que lo comentaste”, inició la Rancherita en su video de la red social, quien reconoció que si bien Vidal la “paseó” en la relación fue ella quien decidió acabar con el romance debido a una actitud machista que el deportista tuvo antes de ser transferido a Bayer Leverkusen.

“Sí, a lo mejor si me paseó, puedo asumirlo, con franqueza, si te refieres a que me paseó. Yo lo quise, lo quise de corazón, lo quise muchísimo, no sé si enamorada, pero sí pero lo quise harto y lo quise cuando él no era nadie, cuando era un descubrimiento futbolístico, cuando no tenía nada de lo que tiene ahora, cuando no tenía ni la fortuna ni los millones ni la fama que tiene ahora, lo quiero aclarar. Lo quise cuando era un jugador más. Un cabro chico, simpático, amoroso, detallista, de eso me encanté con él. De sus atributos como persona”, inició.

“Entonces, si te refieres a si me paseó, sí, a lo mejor me paseó un ratito, lo admito. Pero te voy a aclarar que me paseó sólo hasta cuando yo quise, porque terminé con él. Aunque se dijeron muchas otras cosas y se inventaron muchas cosas en el camino, yo decidí terminar con él. Una de las razones por las cuales terminé con él fue cuando fue a mi casa a pedir mi mano a mis padres para que me fuera a Alemania con él cuando empezó su carrera internacional y cuando recién salió a la luz pública como un gran jugador, para que me fuera con él a Alemania, al Bayer Leverkusen”, prosiguió la cantante.

El error de Arturo Vidal

“Y la verdad es que cometió el error, para mí, un gran error, de decir que quería llevarme a vivir con él y que yo tenía que dejar estas payasadas de la música”, remarcó la artista, quien en ese momento, aseguró, se dio cuenta que el jugador no era el hombre con quien quería proyectar su vida amorosa.

“Fue ahí cuando fue un detonante y cuando yo dije ‘no es la persona indicada para mí’. Y bueno, después sucedieron otras cosas que fueron en realidad el motivo principal por el cual terminé con él. Algo más grave, que ya no viene al caso ni comentar, ya pasó hace mucho tiempo, pero sí, asumo que a lo mejor me paseó un ratito pero como te digo, me dejó de pasear cuando yo decidí no estar con él y decidí seguir con mis sueños, con la música, con lo que me llena hasta el día de hoy, me hace feliz y con lo que me ha dado todo lo que tengo hasta el día de hoy”, explicó Carolina, quien remató asegurando que nunca estaría con una pareja por otro interés que no fuera de carácter sentimental.

“Porque nunca he sido una mantenida de nadie, ni tampoco he aceptado que alguien me auspicie. Entonces, eso. Ahí está tu respuesta. Adiós”, cerró.