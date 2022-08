¡Tierno momento! Caballo consuela a su cuidadora tras romper en llanto

Los animales son acompañantes del ser humano, sobre todo los perros, pero en esta oportunidad fue un caballo quien supo apapachar a su cuidadora. Y es que, nuevamente, en TikTok se viralizó un video luego de que una mujer rompiera en llanto y, por consecuencia, recibiera el cariño del equino.

El clip de 18 segundos muestra a Shania, la cuidadora de caballos, sentada en la entrada de una pequeña caseta cuando de un momento a otro entra en un llanto profundo. Tras esto, uno de los animales que aparecían en cámara la acerca hacia su cuerpo y la abraza.

Posterior a la publicación, la mujer comentó en las redes que: “Estaba en proceso de divorciarme y ese día fue el día de mi mudanza. Simplemente me estaba escondiendo de mis emociones y mi caballo Shiner lo sintió. Sintió mi dolor y simplemente me atrajo hacia su pecho para dejarme llorar y me tranquilizó con sus empujones”.

“Este video lo sentí en el alma”, “Qué hermosura, no lo puedo creer”, “Son tan sensibles los caballos, es increíble”, “Los animales son especiales, saben cuándo estás mal y bien”, “Me hizo llorar mucho”. “No sabes cuántas veces he abrazado mi caballo mientras lloro”, son algunos de los comentarios que dejó este tierno viral.

7 millones y medio de reproducciones acumula el video, 1,8 millones de likes y 25 mil comentarios en el perfil de @southernbelletouch. Además, este no es el único video que tiene de los caballos; suele subir contenido relacionado a estos bellos animales.