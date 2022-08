La foto viral más triste de redes sociales: niño que padece cáncer terminal consuela a su hermano menor

Una imagen que ha provocado estragos en las redes sociales es la que estos últimos días muestra a Ian, un adolescente de 15 años que, en la fase terminal de un cáncer a los huesos que le fue diagnosticado en 2019, aparece consolando a su hermano menor, Peter.

LEE MÁS: Conmovedor: joven con cáncer no pudo ir a su graduación y rector le hizo ceremonia en el hospital

La fotografía es tan desgarradora como emotiva, ya que se aprecia al menor como llora desconsolado y abraza a Ian, quien en su lecho y con los ojos cerrados le da un tierno beso a su hermano más pequeño.

Lucha contra el cáncer

El caso de Ian se hizo mundialmente conocido gracias a la señalada fotografía, que fue subida a Facebook por el usuario Benjamin Elliot, de quien varios medios aseguran desconocer el vínculo con el adolescente, pero que en su publicación en la red social dio testimonio de la entereza del adolescente.

“Aún sin que hablen, esta foto proyecta un mensaje más fuerte del que las palabras jamás serán capaces. La semana pasada, Ian y su familia se enteraron de que ya no había más que pudieran hacer. El cáncer había tomado posesión de su cuerpo en el pasado y lo había vencido. No obstante, ahora sería el cáncer quien saldría victorioso”, señaló Elliot, quien estremeció más a los millones de usuarios que viralizaron la postal al señalar que las lágrimas del menor al conocer la triste noticia no fueron por ver terminar su vida en un corto tiempo, sino porque no había podido hacer una cosa buena en el mundo antes de partir.

Ian y Peter. Fuente: Facebook.

“Estaba de acuerdo con eso (fallecer a consecuencia del cáncer). Ian lloró porque, como dijo con sus propias palabras: ‘solo quiero hacer una cosa buena en el mundo antes de dejarlos a todos’. Y tomó la decisión de decirles a sus amigos y a su hermano pequeño que su cáncer inevitablemente lo mataría”, prosiguió el relato de Benjamin, quien destacó el valor de Ian de consolar a su hermano, amigos y familiares, al asumir su irreversible destino final.

LEE MÁS: Tiktoker descubre una raya inusual en medio de su uña y resulta ser cáncer

LEE MÁS: Cuatro niñas se hacen amigas luchando contra el cáncer y suben emotiva foto tras sobrevivir a la batalla tras dos intensos años

“Creo que esta imagen realmente arroja luz sobre lo ‘bueno’ que Ian quería y creía que necesitaba compartir. Incluso en su pronóstico devastador, era Ian quien confortaba y consolaba a sus amigos y hermanos pequeños (...) no se ‘sentará a morir’, sino que ‘ha elegido estar ocupado viviendo hasta que su muerte se haga realidad’. Si bien dice que está triste, también admite que está de acuerdo con morir. La verdad es que Ian se niega a vivir para sí mismo. Elige vivir solo para los demás hasta el momento en que exhala su último aliento”, cerró Elliot.