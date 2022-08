Daniella Chávez publicó transferencia a abuelito asaltado y dejó la grande: “Bien el gesto, mal hacerlo público”

Un abuelito de Talcahuano se ha transformado en un ícono de la delincuencia, tras ser víctima de un cruel asalto, donde dos cobardes delincuentes, lo asaltaron tras haber girado su pensión del banco. Sin embargo, el hombre de 77 años ya recibió ayuda, de la conejita Playboy Daniella Chávez y el anuncio que hiciera también Leonardo Farkas.

“Mi señora hace un mes y medio que murió, entonces yo fui a cobrar mi pensión para pagar la urna y el nicho y todas esas cosas. Retiré toda la plata, eran $720 mil pesos”, comentó.

LEE MÁS: “Pagar la urna de mi señora”: Habla abuelito asaltado con violencia en Talcahuano

Y ahora, Daniella Chávez hizo pública la ayuda monetaria que le hizo al hombre. “Aquí está mi ayuda comprometida para Don Luis, un adulto mayor que fue brutalmente asaltado, le devuelvo lo que esos animales le robaron y que ¡Dios lo bendiga!”, escribió en sus redes, con la fotografía de su aporte, los 720 mil pesos.

Aquí está mi ayuda comprometida para Don Luis un adulto mayor que fue brutalmente asaltado, le devuelvo lo que esos animales le robaron y que Dios lo bendiga! pic.twitter.com/ve2Y9Vmxj1 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) August 24, 2022

Sin embargo, la publicación de la modelo fue ampliamente criticada, ya que le indicaron que la ayuda se hacía en silencio, por lo que se defendió.

“Si los datos de Don Luis no hubieran salido en tv o en medios de comunicación yo no los habría publicado, Menos con intención política ya que no pertenezco a ningún partido político y no le pregunte al señor que vota para ver si lo ayudaba, Mis ayudas nacen del corazón!”, explicó.

“Sólo quería que mis palabras no quedaran en eso, Quería que vieran que valen más los hechos que las palabras prometiendo sueños y así muchos más puede hacer lo mismo! Importa más el fondo que la forma.. que tengan linda noche y mi corazón esta feliz que es lo que importa!”, agregó.