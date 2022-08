“Fue un momento hermoso”: Fernanda Hansen recordó cuando Camiroaga la acompañó en crucial día

La periodista y animadora Fernanda Hansen fue una de las invitadas a un nuevo capítulo del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde reveló los momentos más duros que debió enfrentar, debido a los devastadores diagnósticos que recibió producto de su caída en caballo, donde le dijeron que quedaría inválida, pero también cuando tuve una increíble mejoría.

“Cuando llego a la clínica, no siento las piernas, el doctor dice que era probable que quede invalida. Fue impactante, una cirugía de mucho rato y después me dice que me tenía una buena y mala noticia, la buena era que iba a poder caminar pero que por el daño neurológico que había tenido era muy poco probable que recuperara el control de esfínter y sensibilidad de la cintura a las piernas”, comentó en el punto de encuentro.

“Demoré mucho, harto tiempo. Tenía sonda, no podía hacer pipi sola, incluso llegaron a hablarme de los orgasmos psicológicos, que de eso se podía vivir porque era poco probable que volviera a hacer pipi sola, me fueron preparando para lo peor hasta que un día le digo a mi mamá que parece que quería hacer pipi. Llamaron a la enfermera, apenas llegué al baño, y logré hacer, sentí poquito, pero fue una fiesta en la clínica. Estaba la Fran (Fran García Huidobro) y también Felipe (Camiroaga). Salí y les conté, fue un momento hermoso”, recordó con alegría, ante la emoción del animador Julio César Rodríguez, quien reemplaza a Jean Philippe que se encuentra de vacaciones en Jamaica junto a su pareja, Pamela Díaz.

“Fue durísimo”

Pero ese no fue el único diagnóstico devastador que tuvo que enfrentar. Puesto que también vivió un doloroso momento cuando le dijeron que su hija no iba a poder vivir.

“Uno nunca está preparado para eso, fue durísimo. Yo la veía bien, estaba todo perfecto, se veía enterita, pero no, tenía una valvulita en el corazón, todavía no se le cerraba bien la guatita, y nada poh te dicen el diagnóstico, estás en el piso de todas las mamás super embarazadas y no querí tampoco transmitir tu angustia. Fue terrible”, recordó en el capítulo que será emitido este viernes.