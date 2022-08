¡La acusaron de asesinato!: Michelle Carvalho relató su complejo quiebre amoroso en redes sociales

“El que más me debería haber cuidado, protegido y amado, fue quien más me hizo daño”, partió contando la brasileña Michelle Carvalho cuando ayer le preguntaron en su Instagram si estaba pololeando. Acto seguido, la exchica reality publicó un extenso video donde contó parte de la terrible historia que vivió gracias, segpun ella, a su suegra y una tía de quien fuese su pareja, Ricardo Dalli.

La modelo brasileña, que se hizo famosa en chile por haber participado en un reality de Canal 13, dijo que la mamá de su ex pololo inventó historias como sacadas de una película de terror, para que su hijo terminara con ella.

“Faltaban 20 días para que regresáramos a Chile y ella estaba implantando el bichito de la desconfianza. Le dije: ‘llama y pregunta porque ahora el tema es conmigo’. Ahí llama y la tía dice: ‘Yo estaba hablando con una vecina y ella contó que la Michelle mató a un hombre. Asesinó un hombre’ y quedamos así como ¿qué?. De la familia tal que es de un ex que yo tuve hace un par de años, que fue un novio chileno que yo tuve como tres años y la relación no se hizo pública”, contó evidentemente angustiada.

La modelo agregó además: “Ella dijo ‘sí, mató a ese hombre de la familia tal y le robó toda su fortuna’. Nosotros sabíamos de quién estaba hablando y obviamente ese hombre está vivo”.

Luego, manifestó que su ex respondió: “Él le dijo ‘tía eres muy cahuinera, porque no sabes. Primero, Michelle no mató a nadie, segundo ese hombre está vivo y tercero, son amigos’”. Pero esta historia, no terminó ahí...

Llantos de tristeza

Michelle se explayó contando cada detalle de lo que provocaron estas palabras en ella y su entonces pololo, pero finalmente aseguró que el pololeo se acabó igual y por eso se encuentra “en proceso de sanación”. En todo caso, uno que debe ser muy difícil, porque durante la última jornada ha subido como tres videos más, en algunos llorando , donde sigue despotricando con lo que le pasó y la familia de su ex pareja. Asegurando también que “la más dañada con todo esto fui yo”.

