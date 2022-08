“Llegué a un punto de tener miedo de ir a una iglesia”: Arenito aseguró que dejó de creer en la institución cristiana

Alexander Núñez, más conocido como “Arenito”, vuelve a ser el centro de la noticia tras dar a conocer los motivos por los cuáles se alejó de la religión luego de volver a aceptar su sexualidad.

Cabe recordar que el exchico “Yingo” se convirtió al cristianismo luego de su paso por el programa juvenil. “Nunca sintió amor por otro hombre”, expresó en aquella ocasión.

Sin embargo, en el 2021 decidió dejar estas palabras en el pasado y aceptó que era homosexual. “Aprendí que la vida se ve más bella en colores, elijo amar, elijo abrazar, elige ser yo, sin miedo al qué dirán, sin miedo a la gente, sin miedo de ti. Dios nos ama igual aunque te duela religioso”, opinó durante ese año.

“Por mi salud mental”

Hace solamente par de horas el joven nuevamente vuelve a retomar el tema del cristianismo tras una pregunta de uno de los usuarios de las redes sociales, puesto que dejó de compartir cosas vinculadas a la religión en la plataforma web.

“Para los que me preguntan sin aún soy cristiano, si lo soy. Creo muchísimo en Jesús, que no esté en sus caminos es otra cosa y que no me congregue en ni una iglesia es porque dejé de creer en la institución cristiana”, afirmó a través de una historia de Instagram.

“Sé que son imperfectos al igual que todos y que tratan de hacer lo mejor posible, pero por mi salud mental no quise congregar más. Llegué a un punto de tener miedo de ir a una iglesia. Pero me quedo con el recuerdo de las personas que si quisieron conocerme y apoyarme”, añadió finalmente.