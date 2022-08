“Los poderosos se divierten como nos matamos”: Pablo Chill-E alzó la voz por la violencia política

Pablo Chill-E no se podía quedar al margen de la contingencia nacional. Es por esto que, la tarde de este martes 30 de agosto el cantante de trap se refirió –mediante su cuenta de Instagram– a un hecho puntual; a la división y violencia que genera la política.

“ Ke pena k la politica divida tanto ala gente hasta llevarla a la violencia siendo k la politica no ayuda a nadie mas k a los politicos sus amigos y contribuyentes. Esto es un coliseo romano donde los poderosos se divierten viendo como nos matamos (sic) ”, compartió el artista vía historia de IG.

Esto lo manifestó en medio del puñetazo del diputado Gonzalo de la Carrera al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda.

Opinión de Pablo Chill-E por división y violencia política. Instagram @shishibosspaulito (Instagram @shishibosspaulito)

Bajo las mismas palabras del vicepresidente, vio que una colega (Marcela Riquelme) estaba siendo agredida verbalmente y le pidió al diputado de la Carrera que no fuera agresivo, pero “respondió de manera violenta”. Frente a lo ocurrido, Gonzalo se justificó: “Él me pegó dos pechazos y yo reaccioné, me defendí”.

Estos hechos violentos ocurren en un contexto de cierre de campaña de la opción Apruebo y Rechazo, y en el que la tensión se toma el ambiente político.