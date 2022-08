“Me empieza a gritar que me va a matar y que traería un perro que me comería la cara”: Michelle Carvalho contó horrorosos detalles de su exrelación

Durante la jornada de ayer, Michelle Carvalho sorprendió a todos sus seguidores tras confirmar el fin de su relación con Ricardo Dalli y luego acusar a su familia por inventar polémicos rumores.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la modelo aseguró que un familiar de su expareja la acusó incluso de haber matado a un hombre.

Sin embargo, la brasileña decidió contar más detalles de lo sucedido en AR13, en donde aseguró que vivió varios meses de terror debido a un constante acoso y agresiones por parte de la familia de Dalli.

“El término oficial fue la semana pasada, que le terminé y le pedí que se fuera del departamento pero es un drama que se viene dando desde febrero del 2021″, inició el relato la modelo.

Según las palabras de Carvalho, el pasado 2 de febrero del 2021 el hombre le pidió pololeo, y hasta el momento la relación con la familia iba todo bien.

Todo cambió de un día para el otro tras recibir una agresión de parte de su cuñada, quien también atacó a Ricardo. “La mamá tomó partido por su hija, a pesar de saber que estaba equivocada. A partir de ese día mi ex suegra empezó un acoso, a cultivar un odio gratuito, me transformó en su enemiga sin motivos”, contó.

“Mi ex suegra con su hermana, hicieron un plan e inventaron que yo maté un hombre y que le robé toda su plata y que iba a hacer lo mismo con su hijo, siendo que él literal no tenía ni un peso. Yo en ese momento debí haber hecho una denuncia, pero me quedé callada”, recordó Michelle.

Posteriormente, los familiares de su ex siguieron realizando todo lo posible para que terminara la relación con Ricardo.

La raíz del problema: la cuñada

La historia no termina ahí, puesto que Michelle contó unas de las agresiones que recibió de parte de la hermana de Ricardo.

“Mi ex cuñada inventa una historia de que su mascota estaba muy enferma y tenía que ir a la veterinaria (lugar donde trabajaba). Cuando llegamos allá, el 8 de junio del 2021, ella me vio y se volvió loca, me comenzó a insultar de mar...”, relató la extranjera.

Asimismo, agregó que “sale corriendo, me agrede, me pega una patada, me tira del pelo, obviamente le pegue una cachetada y en ese momento me tira un perro para que me atacara”.

“Gracias a Dios el perro no reaccionó, pero ella como veterinaria lo expuso, en ese momento empieza a gritar que me va a matar y que traería a otro perro que me comería la cara”, añadió.

Esta situación se salió de las manos y Michelle decidió poner la primera denuncia en Carabineros por amenazas de muerte.

Aunque este hecho no llegó a nada, ya que la familia de su expareja viajó a Italia por varios meses, y al momento de regresar se pusieron en contra de Ricardo para que este cortara la relación con la brasileña.

El relato de la brasileña confirma que el acosó nunca paró y que las malas situaciones fueron reiteradas, esto hasta que decidió poner fin a su relación tras el trauma psicológico y físico que le causó.

“Yo estaba colapsada, y dije no puedo más con esto, y ahí fue cuando la semana pasada le pedí se fuera (...) fueron dos años de terror y no se puso los pantalones, por eso tomé la decisión de hacer todo esto público, porque no quería yo volver a lo mismo, este es el punto final”, concluyó.