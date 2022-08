Noche desenfrenada de amor terminó con intervención quirúrgica y ahora joven es viral

Una mujer con mucha personalidad, reveló en su cuenta de TikTok el accidente que sufrió luego de tener relaciones sexuales y que la llevó a someterse a una intervención quirúrgica, para sacarle un vibrador anal. La joven tuvo que ser internada de emergencia para que le pudieran tomar algunas radiografías y así proceder con la intervención.

La estudiante de enfermería en México, subió un video a la red social junto con el texto: “El peor día de toda mi vida. Lección del día: no pongas las cosas donde no deberían ir”.

Vibrador anal TikTok

Sus seguidores no entendían lo que pasaba y le exigieron una explicación: “Básicamente, lo que sucedió fue que mi novio y yo teníamos sexo, nos excedimos y decidimos poner algo en mi trasero”.

LEE MÁS: Secuestradores se quedan dormidos y sus víctimas logran escapar

Agregó que “obviamente, el vibrador se atascó. No pude sacarlo por más que intenté de todo, así que me senté en el inodoro, usé lubricante y, literalmente, no salió nada”.