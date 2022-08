Una pareja fue con bebé incluido al concierto de Wisin y Yandel

Un video se viralizó por TikTok luego de que una pareja asistiera a un concierto de Wisin y Yandel acompañada de su pequeño bebé. Lo que llamó la atención fue la preocupación de sus padres que le pusieron audífonos para que el fuerte sonido no lo dañara.

En el clip de 46 segundos se ve a un hombre cargando al bebé, mientras la mujer bailaba con la música sin dejar de observar a su pequeña hija. Rápidamente el video fue un éxito en la red social, ya que los padres disfrutaron del concierto cuidando a la bebé.

“Yo solo veo a unos papás responsables con excelente gusto musical”, “Y cuidándole sus oídos”, “Okay, pero ¿vieron que le pusieron sus audífonos para que no le pegara tanto el sonido?”, “Esto no es muy anticonceptivo”, “Hoy conocí la envidia”, “Si mi futuro esposo no es así, no quiero nada” , son algunos de los cientos de comentarios que dejó este particular viral.

El video en el perfil de @natt_levi cuenta con más de 462 mil reproducciones, 60 mil likes y 600 comentarios.