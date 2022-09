¿Qué hará Pangal? Melina Noto sorprende con sutil indirecta matrimonial para su pareja

Melina Noto sorprendió esta semana a sus seguidores de redes sociales al evidenciar sus deseos matrimoniales con el exchico reality Pangal Andrade.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la modelo argentina y coanimadora del programa “La nueva voz del gol”, de TNT Sports, publicó una fotografía suya en una ceremonia que muchos de sus fans confundieron con su matrimonio, ya que la transandina estaba vestida con un impecable traje blanco de novia.

El tema es que aquella imagen era de los festejos de su fiesta de cumpleaños número 15, y que como parte de la tradición de su país, se celebra a lo grande. Tal como un matrimonio en Chile.

La indirecta de la modelo a Pangal

“Quiero hacer una aclaración con respecto a una historia que subí ayer, que todo el mundo me preguntó si me había casado, la voy a dejar acá. No chicos, no me casé. Cumplí quince y parezco de treinta”, aclaró la joven, quien de todos modos, y sin nombrar a su actual pololo, dejó más que claras sus intenciones amorosas con Pangal.

“En Argentina, los 15 años se festejan a lo grande y por lo general de blanco la cumpleañera. Yo desde los 11 parezco de 20, así que esa fue mi fiesta de 15 junto a mis hermanos”, señaló Melina, quien abajo de la foto que publicó de dicha celebración escribió “descarto la posibilidad”, una frase que dejó aún más confundidos a sus seguidores, pero que la argentina volvió a explicar en otro post de la red social.

Y es que, en palabras de Noto, su intención no era la de descartar un eventual matrimonio con Pangal, sino más bien todo lo contrario. Algo que ratificó con otra publicación que acompañó de un foto suya que evidenció su íntimo deseo junto al chileno.

“Abajo quise poner ‘NO’ descarto la posibilidad, pero aún no veo puesto el anillo”, cerró, dejando en manos de su pololo el próximo paso a dar en su relación amorosa. Una indirecta de la que Pangal, hasta hoy, no se ha hecho cargo en sus redes sociales.

Habrá que esperar, entonces.