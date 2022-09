“Chile no existe”: reflotan polémico y gracioso viral de terraplanistas españoles

Era el año 2020 cuando una publicación en Facebook, de un grupo de terraplanistas españoles se hizo viral. Decían que Chile no existía y que sus habitantes eran actores. Bueno, hoy, cuando el país está más convulsionado que nunca, reflotó en las redes y ahora es tendencia.

En el grupo Tierra-España, un usuario publicó que “he estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe. Si se fijan bien las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a la cámara. ¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile”.

Pero en su momento Chile no fue el primer país que se supone no existía para los terraplanistas. Australia también fue apuntado por otro grupo, que manifestaba que era parte de un engaño de Inglaterra.

Post de Facebook que dice que Chile no existe Captura Facebook Tierra Plana-España

En su momento los chilenos recordaron a Pablo Neruda y Nicanor Parra. Este último fue nombrado por su poema “El hombre imaginario”, publicado en 1985.