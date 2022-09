Ángeles Lasso y su pronóstico del triunfo del Apruebo: “Siento de todo corazón haberme equivocado...no sé en qué país vivo”

La astróloga Ángeles Lasso había pronosticado, como muchos, que gana el Apruebo tras el Plebiscito realizado este domingo 4 de septiembre. Pero se equivocó y mal. Porque el Rechazo se impuso temprano y de forma contundente, dándole un portazo a la propuesta de Nueva Constitución.

A través de su cuenta de Twitter, Lasso escribió: “Queridos amigos, siento de todo corazón haberme equivocado...creo que no sé en qué país vivo, puedo entender que yo me equivoque, pero no puedo entender lo que esta pasando...que tristeza”.

Queridos amigos, siento de todo corazon haberme equivocado...creo que no se en que pais vivo, puedo entender que yo me equivoque, pero no puedo entender lo que esta pasando...que tristeza — Angeles Lasso (@AngelesLasso) September 4, 2022

Agregó de forma posterior que “no sólo me equivoqué, si no que siento que todos los que creímos en un país mejor con derechos, con justicia somos soñadores en un país que prefiere la Constitución de la dictadura.... toda la lucha, los muertos, los ciegos...todo queda en el sueño ... demasiada decepción...”.

Con el 99,99% de los votos escrutados por el Servel, el Apruebo alcanzó un 38,14%; mientras que el Rechazo obtuvo un 61,86%.