Marcela Vacarezza se suma a los críticos de Stingo por derrota del Apruebo: “La soberbia y prepotencia”

Marcela Vacarezza nuevamente causó impacto en las redes sociales, tal como lo hizo este domingo al comentar el triunfo del Rechazo, pero esta vez con una crítica directa al convencional Daniel Stingo, en quien personificó “la soberbia y prepotencia” de los constituyentes que fueron mayoría en la redacción de la nueva Constitución.

LEE MÁS: José Antonio Neme le manda duro mensaje a Stingo: “¿Quién pone la música ahora Daniel? ¿Cuál mambo vas a bailar?”

Fue en una nueva reflexión respecto del triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida del borrador de Carta Magna, donde la mediática figura televisiva acusó al abogado de instalar un discurso absolutista al momento de instalarse la Convención.

Las críticas de Marcela Vacarezza

“Los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro, y los demás tendrán que sumarse (...) nosotros, los que no somos de derecha, para que quede clarito. Para que no nos empecemos a dar vueltas”, fue parte del discurso que Stingo ofreció en mayo del año pasado en el programa Estado Nacional de TVN. Material suficiente para que Vacarezza expusiera esa postura como el ejemplo que no se debe seguir de ahora en adelante si se espera redactar una Constitución que represente a la mayoría del país.

LEE MÁS: Marcela Vacarezza y su reflexión por triunfo del Rechazo: “Terminemos con la absurda polarización (...) eso ya no funciona”

“Hoy vamos por un Chile más unido. Se pidió una NC (nueva Constitución) y debe hacerse, pero una que nos incluya y nos represente a todos”, publicó la psicóloga, quien en el tuit incluyó el fragmento de la aparición de Stingo en TVN para lapidar la postura del abogado, tal como este lunes lo hicieron otros personajes públicos como el periodista José Antonio Neme o la diputada Camila Flores.

“Justamente lo de este video es lo que hay que dejar a un lado. La soberbia y prepotencia”, cerró.