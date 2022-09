Mónica Godoy responde ante crítica recibida por no votar en el Plebiscito de salida

Este lunes Mónica Godoy difundió una publicación por el plebiscito vivido el domingo 4 de septiembre. Desafortunadamente, tal como cuenta el medio Mira Lo Que Hizo, recibió la crítica de un usuario tras no asistir a sufragar, y frente a esto, la actriz no se quedó callada y le respondió tajantemente.

“A tener una excelente semana señor@s! Estuve muy pendiente de lo que pasaba ayer en nuestro Chilito querido… Tengo la esperanza de que juntos y con acuerdos lleguemos a construir ese Chile que tanto soñamos todos”, redactó Mónica en el pie de foto.

LEE MÁS: “Qué vergüenza...”: Kast criticó sin filtro a director de la Conadi por dichos sobre el plebiscito

El usuario involucrado comentó en el post: “Tan querido que no estuviste para votar? Déjame hasta ahí” ante lo que la actriz le contestó que “Ud no sabe que a veces los tiempos no se pueden coordinar? Ud no trabaja? No estudia? No tiene hijos? Parece que no. La vez pasada volví para votar, esta vez no se pudo y eso no me hace querer menos a mi país. Amargo día para ud parece. Déjeme hasta ahí” .

Instagram @_monicagodoy_ Mira Lo Que Hizo (Instagram @_monicagodoy_)

Pese a esta crítica, el post recibió cientos de comentarios positivos para la actriz, tanto así que hasta la respuesta de Godoy ante este comentario con un tinte negativo, fue aplaudida y alabada por sus seguidores.