“Privilegios son...”: Marcelo Ríos se desahogó con dureza tras el triunfo del Rechazo en plebiscito

El amplio triunfo obtenido este domingo por la opción Rechazo en el plebiscito de salida del borrador de la nueva Constitución permitió a varias figuras públicas, de diferentes ámbitos de la sociedad nacional, realizar profundas reflexiones en torno a los motivos que desencadenaron la derrota para el texto redactado por la Convención Constitucional.

Uno de ellos, Marcelo Ríos, quien en su publicación de Instagram trajo al recuerdo a todos los usuarios de redes sociales que le denostaron su condición económica y distancia con el país -está radicado en Miami- como principal argumento para criticarle su opción favorable al Rechazo.

La reflexión de Marcelo Ríos

“Hace mucho tiempo que me atacan, por la única razón que para la gente resentida yo no puedo opinar porque lo hago desde mi palacio y vivo muy bien, lo que algunos llaman privilegios”, comenzó el extenista nacional, quien explicó que su actual status social fue producto de su trabajo en el deporte y no de privilegios. Un hecho con el que además cuestionó a quienes, a su juicio, son los que realmente reciben privilegios en el país y los que motivaron a la gran mayoría de votantes a respaldar el Rechazo a la nueva Constitución.

“Yo les quiero contar que todo lo que tengo me lo gané a esfuerzo y nadie me regaló nada. Para mi y para la gente exitosa estos no son privilegios, es una consecuencia a la sacada de chucha que me enseñaron mis padres y que lo hago en cada cosa que me propongo en la vida”, aseguró.

“Privilegios son ser menor de edad y cometer delitos y quedar libre, estafar a gente con plata y no cumplir tu condena y andar libre por la vida, ganar 12 palitos de por vida si no me equivoco, y no tener puta idea de gobernar un país y podría seguir, la gente exitosa no es casualidad y la floja tampoco”, finalizó.