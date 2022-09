Redes buscan a las y los tarotistas que predijeron que ganaba el Apruebo: “¿Dónde están los adivinos?”

“Conch**, constituyente cul**, está negociá. Es muy difícil que los chilenos que queremos rechazar esta constitución, ganemos. Esta constitución se va a aprobar y nos vamos a ir a la C.T.M. No quiero seguir hablando porque ya me dolió el estómago”. Esta fue la frase que se transformó en viral. Era la tarorista Ivis Sepúlveda, quien quiso “brujear” y sus cartas le dijeron que su opción, el Rechazo, perdería...lo que claramente no fue así.

Así como ella, fueron más videntes y taroristas que indicaron que la opción Apruebo vencería, en un proceso estrecho, pero claro.

Era julio de este año y Latife Soto en el programa de Vivi Kreutzberger en TV+, aseguró que habría una sorpresa. Una carta en especial le indicó que “dice que tendremos un renacer, no necesariamente este 5 de septiembre, sino que a partir del 2025″.

“Yo veo que el país va más para el Apruebo” y que “no va a ser por mucho la diferencia, va a ser por muy poquito, pero siento que Chile va unido a un plan latinoamericano, o sea, todos iguales”. Claramente se equivocó.

Donde están los adivinos tarotistas q decían q iba a ganar el Apruebo?? 😂😂 Álvaro Santi, Daroch entre otros 🧐



Neme

Artículo 142

Arrogante

Bassa

— Carolina Bot del 62 (@CarolinaPG2020) September 5, 2022

En tanto, Álvaro Santi conversó con Tiempo X, y les precisó que “lo social va a estar complejo. Entrado septiembre habrá movimiento y el escenario va a cambiar, será un poco más complejo. En cuanto el plebiscito, al final, algo pasa con el Rechazo, comienza a tomar fuerza especial y luego el Apruebo gana. Yo veo que el Apruebo gana”.

Ángeles Lasso lamenta el error

La astróloga Ángeles Lasso había pronosticado también que ganaba el Apruebo tras el Plebiscito realizado este domingo 4 de septiembre. Pero se equivocó y mal. Porque el Rechazo se impuso temprano y de forma contundente, dándole un portazo a la propuesta de Nueva Constitución.

A través de su cuenta de Twitter, Lasso escribió: “Queridos amigos, siento de todo corazón haberme equivocado...creo que no sé en qué país vivo, puedo entender que yo me equivoque, pero no puedo entender lo que esta pasando...que tristeza”.

Agregó de forma posterior que “no sólo me equivoqué, si no que siento que todos los que creímos en un país mejor con derechos, con justicia somos soñadores en un país que prefiere la Constitución de la dictadura.... toda la lucha, los muertos, los ciegos...todo queda en el sueño ... demasiada decepción...”.