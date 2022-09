Coni Roberts reveló tragedia familiar por inesperada pérdida: “El dolor más grande y desgarrador”

Coni Roberts compartió con sus seguidores de redes sociales una reveladora tragedia familiar sucedida en la mañana del pasado domingo en la comuna de Lo Barnechea.

Un accidente de tránsito donde un conductor de 80 años confundió el pedal del freno de su auto con el del acelerador y que le llevó a atropellar a una bebé de cinco meses, quien luego de ser trasladada por sus padres de urgencia a la clínica Alemana, terminó falleciendo.

Un trágico desenlace del cual este jueves Roberts reveló que se trataba de una familiar, Jacinta, la hija de su “prima Camila y su marido Nacho”.

La tragedia familiar de Coni Roberts

Fue en una publicación en su cuenta de Instagram donde la exfigura de La Red contó detalles del devastador momento que vive el clan familiar luego de la inesperada muerte de la menor recién nacida.

“Quizás muchos de ustedes ya saben por lo que ha tenido que pasar mi familia esta última semana, el dolor más grande y desgarrador al nos hemos tenido que enfrentar (...) mi prima Camila y su marido Nacho perdieron a su hija Jacinta en un accidente tremendamente injusto e inexplicable”, inició Roberts, quien profundizó en los detalles del accidente que acabó con la vida de la menor.

“Mientras ellos dos paseaban con ella en coche por la vereda, un auto los impactó dando muerte a la Jaci, y ellos dos salvando de puro milagro”, se lamentó.

“No es necesario ser padres para entender como la vida les dio un vuelco, como la vida se convirtió en un antes y un después y de cómo la vida les arrebató lo más preciado y sagrado que tenían”, reflexionó la figura televisiva, quien agradeció las innumerables muestras de cariño y apoyo que han recibido por el inesperado luto familiar.

“Las muestras de cariño estos días han sido infinitas, miles de personas, sin ni siquiera conocerlos, han estado con ellos (...) rezos, velas encendidas, corazones destrozados. Todos orando por el alma de la Jaci, y enviando energía y luz a la Camila y Nacho para que puedan salir adelante y aceptar que la vida injustamente les tenía preparado (...) y no saben como se siente ese cariño y como se agradece”, afirmó la periodista, quien reconoció haber realizado la publicación para dar cuenta que el autor del accidente es la única persona que “no ha aparecido” a una semana y media de ocurrido el hecho.

Buscan al autor del accidente de tránsito

“Es el responsable de esta triste historia (...) un hombre de 80 años, padre de familia y abuelo (...) que no tengo dudas que sabe el dolor que provoca la muerte de un hijo (...) y así y todo, ha sido incapaz de dar la cara y pedir perdón (...) y eso lo hace aún más desolador (...) no sé su nombre, ni me interesa (...) simplemente su comportamiento me sorprende”, reclamó la comunicadora.

“No estamos libres, pero soy una convencida que no existe forma de reparar sin un perdón honesto, ese que viene de la humildad más profunda, de la tristeza más dolorosa (...) y eso para mí es la verdadera valentía (...) el ponerme en el lugar del otro, mirarlo a los ojos, abrir el alma, conectar con su dolor y humildemente pedir perdón”, señaló Roberts.

“Después viene todo lo demás (...) abogados, tribunales, responsabilidades penales (...) a 11 días de la partida de la Jaci aún cuesta creer que esto sea real”, prosiguió la mediática, quien puso fin a su desahogo virtual pidiéndole un favor a sus seguidores.

“Como les dije, no conozco al responsable, ni a sus hijos ni a sus nietos (...) pero sé que alguien de esta querida comunidad virtual se encargará de contarle (al conductor de 80 años) que el dolor de la pérdida de la Jaci es aún más desgarradora sin ese perdón sanador”.