“Con todo tu dinero no lo sos ni lo vas hacer”: usuaria se burló de Rocío Marengo por su lucha para ser madre

Rocío Marengo compartió su molestia tras recibir un cruel comentario de una usuaria en redes sociales por hablar sobre su larga lucha para convertirse en madre.

Todo comenzó cuando la modelo argentina se sinceró sobre este tema mientras participaba del programa conducido por Jean Philippe Cretton, “Podemos Hablar”.

“Este año intenté ser mamá, ya tengo 42 años y el resultado fue negativo, no fue posible, no salió todo como yo esperaba y fue muy duro, me ilusioné mucho”, aseguró tras realizarse un tratamiento que finalmente no prosperó.

“Siempre sentí que iba a estar todo bien. Yo hice una fertilización in vitro, compré esperma y quise ser madre soltera e hice el tratamiento y no salió bien… lo pasé muy mal”, añadió.

“Es uno de mis sueños, yo no me voy a ir de este mundo sin ser madre, no voy a bajar los brazos”, sentenció en el espacio de CHV.

Estas palabras causaron una particular reacción de una cibernauta, quien decidió mandarle un fuerte mensaje a la exchica reality: “Mostrás cosas muy de lujo, que bueno tenerlo todo, yo tengo lo más importante. Pude ser madre, que vos con todo tu dinero no lo sos ni lo vas hacer, besitos”, escribió en tono de burla.

“Hay gente que realmente está muuuuy mal! El resentimiento y la maldad en su máxima expresión”, expresó Rocío Marenga, quien según lo rescatado por el sitio Miraloquehizo, no estaba nada contenta con la situación.