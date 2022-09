Mauricio Israel lanza nueva advertencia a Manuel de Tezanos: “Lo tuyo es claramente incitación al odio. Prepárate para el domingo”

En una de sus transmisiones por YouTube, Manuel de Tezanos cuestionó duramente el profesionalismo y la credibilidad de Mauricio Israel. “No veo ‘Círculo Central’ y no creo en el 66,7 por ciento de los periodistas que están ahí. Salvo Marco Sotomayor, que tiene todos mis respetos”, partió expresando.

“No vamos a creer en el Rabino, por favor... No creo nada de lo que dice ese hombre. ¿Por qué habría de creerle? ¿Una persona que huyó del país hasta que prescribieron sus demandas por estafas?”, continuó.

LEE MÁS: “Me cansé de que hablen y de no defenderme”: Mauricio Israel explota ante dichos de Manuel de Tezanos

Luego Mauricio Israel respondió: “Y él se ha permitido basurear la trayectoria de don Felipe (Bianchi) y la mía. Ya me cansé. Estuve quince años fuera, cometí el error de irme, pero me cansé de que hablen y de no defenderme. Y voy a usar esta tribuna para defenderme todas las veces que sea necesario. ¡Porque me aburrieron!”.

Ahora en su cuenta de Instagram, Israel fue más allá y volvió a lanzar la amenaza de que se irá con todo en contra de Manuel de Tezanos en el programa del domingo.

“Por un actuar peyorativo de un colega, MDTP que me trata de Rabino, tengo que aceptar ataques antisemitas. Lo tuyo Manuel es claramente incitación al odio. Prepárate para el domingo”, le advirtió.