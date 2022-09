“Déjate de mentir.... me da asco”: Pancho Orrego respondió duramente a grave denuncia de Jorge Baradit

“Francisco Javier Orrego, militante de RN, contratado como asesor por el convencional Bernardo Fontaine para hacer programas de YouTube o TikTok contra la convención… con dinero de la convención”, dice parte del libro que escribió Jorge Baradit en “La Constituyente”, su último libro donde saca a relucir situaciones que no se conocían de los ex convencionales.

“Hasta grupos de WhatsApp, envíos masivos de mensajes de texto, propaganda millonaria por Facebook, avisaje en YouTube, espacios pagados en radio, creación de falsos periódicos online como El Baquedano, ejércitos de bots que se le arrojaban al cuello a los convencionales todos los días”, agregó en su denuncia que efectivamente apuntaba directamente al actual panelista de Sin Filtros.

🔴 Exconvencional @baradit denuncia en su libro "La Constituyente" que @PanchoOrregoG, vocero de @conmiplataNO, fue contratado por el convencional @berfontaine (cupo RN) para realizar campaña en contra de la Convención con platas públicas. pic.twitter.com/OCwfCju3Sf — NYC Prensa (@NYC_prensa) September 12, 2022

Pancho Orrego no quiso quedarse callado ante la grave denuncia que realizó en su contra Jorge Baradit. Por eso, el vocero de “Con mi plata no” ocupó su tribuna del programa donde es panelista para responderle al polémico escritor que ya ha obtenido un par de respuestas de otros aludidos en su nuevo libro.

¿Qué dijo Pancho Orrego?

Las respuesta Sin Filtros de Pancho Orrego, fue replicada por los medios nacionales como Página 7: “Jorge, fui asesor de la convención. Tú me funaste durante el trabajo de la convención, publicaste mi contrato laboral de prestación de servicios”.

“Fui asesor. Con mi sueldo, que eran 8 gambas los primeros 8 meses, no podía financiar este programa. No sé en qué mundo vives. Cuando me titulé de abogado, subimos a 1 millón”, agregó.

Despupes Orrego, desmintió a Jorge Baradit: “Dice que me dediqué a hacer programas por TikTok, no tengo TikTok, déjate de mentir. Dijo que estaba haciendo difusión por El Baquedano, no tengo idea qué es. Me da asco estar hablando de Jorge Baradit, con el trato que ha tenido con las mujeres chilenas a través de su Twitter. Espero que este panel condene a un asqueroso. Sube el nivel, que se te puede venir querella”, aseguró.