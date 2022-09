Baradit desclasifica escándalo de fiesta de convencionales en Hotel Pettra: Sí ocurrió y sí nadaron en piscina sin permiso

En noviembre del año pasado un escándalo se levantó respecto a la Convención Constituyente. Comenzaron a circular versiones de una fiesta que realizaron convencionales durante su estadía en el Hotel Pettra. Incluso, algunos precisaron que Elisa Loncon había sido vista bañándose desnuda en la piscina del lugar.

Incluso, la entonces presidenta de la Convención Constitucional le respondió al diputado Sergio Bobadilla, quien a través de un tuit que luego borró, señaló que “anda circulando en redes sociales que Loncon se estaba bañando desnuda sin ropa en la piscina y no hay como desmentirlo”.

Bueno, todos los convencionales salieron a reírse de los comentarios, negando absolutamente estas versiones, tratádolas incluso de ridículas.

Incluso, desde el recinto se recalcó que “no tuvimos ningún incidente. De hecho, la piscina estaba cerrada. Hoy es el primer día que la vamos a habilitar, porque la tenemos en mantención. Estuvimos más de un año cerrados y estábamos remodelando”.

Y ahora, el exconvencional Jorge Baradit, reflotó la polémica con su nuevo libro: “La Constituyente: Historia secreta de Chile”.

En una de sus páginas, que ya es todo un viral, el escritor precisa: “Al día siguiente cuando estaba ingresando al ex Congreso me encuentro con uno de los chiquillos, militante y miembro del Colectivo Socialista, quien me dio las gracias y me dijo que ya estaba más tranquilo porque lo de su fiesta en el Pettra había logrado pasar piola. Sorprendido, pero sobre la marcha, le hice un chiste acerca de la piscina y me confirma que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización de noche, en las instalaciones cerradas del hotel, como parte de los festejos. Sonreí, pero me quedé helado”.

“Él suponía que yo era parte de los que sabían. En aquel instante supe estaba emocionalmente fuera del grupo”, precisó.