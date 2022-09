“Hoy quiso ser”: Mauricio Jürgensen se la jugó con su Mini Gabriel Boric al disfrazar a su hijo como el Presidente

Mauricio Jürgensen se unió al fenómeno que por estos días ha sido el video viral del niño que para un acto de su colegio en Fiestas Patrias decidió disfrazarse con el atuendo del Presidente Gabriel Boric, y tal como lo hizo cuando asumió el cargo de mandatario, donde imitó hasta sus toc, subió a Instagram una fotografía de su hijo con el look actual del Jefe de Estado.

En esta oportunidad, el periodsta no quiso refrendar el video del niño del colegio Marquel de Quinta Normal, sino más bien replicar su imagen en una fotografía donde mostró a su hijo afuera de un automóvil, con la tradicional vestimenta de Boric, la banda presidencial, los lentes y la barba que acompañan el look del mandatario.

El Mini Boric de Mauricio Jürgensen

“Mi hijo hoy quiso ser ‘niño Boric’ y quedó así”, publicó el periodista, en una imagen que enterneció y causó gracia entre sus seguidores, quienes celebraron la instantánea del hijo del comunicador y la también periodista Carolina Urrejola.

El hijo de Mauricio Jürgensen. Fuente: Instagram @mauriciojurgensenr.

Cabe destacar que el gran impacto que provocó en redes sociales el video viral del niño disfrazado de Gabriel Boric ha sido replicado por algunos usuarios de Twitter, Instagram y TikTok, quienes han destacado la originalidad de la imitación del menor.

Incluso el propio mandatario celebró el gesto, asegurando que la imitación suya por parte del niño había sido “¡Notable!”.

@mega_tv 🇨🇱 Un pequeño imitador del Presidente #GabrielBoric se hizo viral en redes sociales al participar de una actividad de #FiestasPatrias en su colegio. El video fue publicado en #TikTok por 'jennyangel752', donde el niño se vistió como el mandatario y entró a saludar a los asistentes de la actividad acompañado de dos guardaespaldas. Por su parte, el propio Presidente Boric aplaudió la actuación, señalando en el Instagram de un medio de comunicación que esta había sido "Notable!!!!". ♬ sonido original - Mega

“La mejor imitación que he visto”; “Felicitaciones para esos niños, muy bien representado su toc, lo mejor que he visto hoy.!!”; “lo mejor que he visto en el inicio de las fiestas patrias. que originales se pasaron chiquillos nos hicieron sacar una sonrisa con genial actuación”; “los niños no mienten les salió igual”, fueron algunos de los miles de comentarios que en pocas horas se multiplicaron en las redes sociales.